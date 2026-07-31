Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik veriler döviz kurlarındaki hareketliliği sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel dolar, Euro ve sterlin fiyatlarını yakından takip ediyor.

31 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.30 itibarıyla döviz piyasasında son durum şöyle:

Dolar/TL

Alış: 47,52 TL

Satış: 47,53 TL

Euro/TL

Alış: 54,78 TL

Satış: 54,80 TL

Sterlin/TL

Alış: 64,00 TL

Satış: 64,02 TL

Döviz kurlarındaki seyir; küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve yurt içi ekonomik veriler doğrultusunda yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde yaşanabilecek gelişmeler, döviz fiyatlarında dalgalanmaya neden olabiliyor.

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