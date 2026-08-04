Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor. Otogazın (LPG) litre fiyatına gece yarısından itibaren 2,45 TL zam gelirken, araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırmaya başladı.

LPG'ye gelen zamla birlikte pompadaki fiyatlar yeniden değişirken, özellikle büyükşehirlerde akaryakıt tabelaları güncellendi.

4 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,24 TL

Motorin: 81,02 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,08 TL

Motorin: 80,87 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 68,20 TL

Motorin: 82,14 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 68,50 TL

Motorin: 82,42 TL

LPG: 33,79 TL

50 LİTRELİK DEPO KAÇ TL'YE DOLUYOR?

İstanbul (Avrupa) benzin: 50 litre 3.362 TL

İstanbul (Avrupa) motorin: 50 litre 4.051 TL

İstanbul (Avrupa) LPG: 50 litre 1.690 TL

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve ÖTV düzenlemelerine bağlı olarak değişmeye devam ediyor.