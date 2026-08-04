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Akaryakıtta tabela değişti! LPG 2,45 TL zamlanırken İstanbul'da benzin 67,24 TL, motorin 81,02 TL'den satılıyor.

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor. Otogazın (LPG) litre fiyatına gece yarısından itibaren 2,45 TL zam gelirken, araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırmaya başladı.

LPG'ye gelen zamla birlikte pompadaki fiyatlar yeniden değişirken, özellikle büyükşehirlerde akaryakıt tabelaları güncellendi.

4 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,24 TL
Motorin: 81,02 TL
LPG: 33,79 TL

LPG zamlandı, fiyatı 33 TL yi aştı! 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 67,08 TL
Motorin: 80,87 TL
LPG: 33,19 TL

LPG zamlandı, fiyatı 33 TL yi aştı! 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 2

Ankara
Benzin: 68,20 TL
Motorin: 82,14 TL
LPG: 33,89 TL

LPG zamlandı, fiyatı 33 TL yi aştı! 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 3

İzmir
Benzin: 68,50 TL
Motorin: 82,42 TL
LPG: 33,79 TL

50 LİTRELİK DEPO KAÇ TL'YE DOLUYOR?

İstanbul (Avrupa) benzin: 50 litre 3.362 TL
İstanbul (Avrupa) motorin: 50 litre 4.051 TL
İstanbul (Avrupa) LPG: 50 litre 1.690 TL

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve ÖTV düzenlemelerine bağlı olarak değişmeye devam ediyor.

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