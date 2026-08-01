Akaryakıtta peş peşe gelen fiyat artışlarına bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. Motorinin litre fiyatına yapılan 3 lira 71 kuruşluk zammın ardından bu kez otogaz (LPG) fiyatlarında artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogazın litre fiyatına 2 lira 50 kuruş zam yapılması öngörülürken, yeni fiyatların pazartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

MOTORİN ZAMMININ ARDINDAN GÖZLER OTOGAZA ÇEVRİLDİ

31 Temmuz Cuma günü motorinin litre fiyatına 3 lira 71 kuruş zam gelmiş, benzin fiyatlarında ise 10 kuruşluk sınırlı bir artış yaşanmıştı. Son artışla birlikte motorin fiyatları birçok ilde yeni zirvelerini gördü.

MOTORİN 80 TL SEVİYESİNİ AŞTI

Son zamların ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80,97 TL, Ankara'da 82,09 TL ve İzmir'de 82,37 TL seviyesine yükseldi. Böylece üç büyükşehirde de motorin fiyatları 80 TL'nin üzerine çıktı.

OTOGAZA 2,50 TL ZAM BEKLENİYOR

Motorin zammının ardından piyasaların odağı LPG fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogazın depo çıkış fiyatına litre başına 2 lira 50 kuruş zam uygulanması planlanıyor.

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otogaz fiyatlarında yeni bir artış beklendiğini duyurdu.

YENİ FİYATLARIN PAZARTESİ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Beklenen fiyat artışının pazartesi gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara yansıması öngörülüyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde otogaz kullanan araç sahipleri de yeni haftaya daha yüksek yakıt fiyatlarıyla başlayacak.