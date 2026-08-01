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3-7 Ağustos haftasında Borsa İstanbul'da bilanço sezonu hız kazanıyor. İş Bankası, Tüpraş, Ford Otosan, ASELSAN, Koç Holding ve Türk Telekom dahil birçok şirket ikinci çeyrek finansallarını açıklayacak.

Borsa İstanbul'da ikinci çeyrek bilanço sezonu yeni haftada da hız kesmeden devam edecek. 3-7 Ağustos 2026 haftasında bankacılık, otomotiv, savunma sanayi, enerji, telekomünikasyon ve sanayi sektörlerinden birçok önemli şirket finansal sonuçlarını yatırımcılarla paylaşacak.

3 AĞUSTOS PAZARTESİ BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

Hisse Şirket Tarih
ISATR Türkiye İş Bankası A.Ş. 3 Ağustos 2026
CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3 Ağustos 2026
TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 3 Ağustos 2026
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4 AĞUSTOS SALI BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

Hisse Şirket Tarih
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 4 Ağustos 2026
TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 4 Ağustos 2026
AYGAZ Aygaz A.Ş. 4 Ağustos 2026
ASELS ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4 Ağustos 2026
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5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

Hisse Şirket Tarih
KCHOL Koç Holding A.Ş. 5 Ağustos 2026
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 5 Ağustos 2026
BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 Ağustos 2026
TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. 5 Ağustos 2026
LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 Ağustos 2026
ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 Ağustos 2026
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 5 Ağustos 2026
TABGD TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 Ağustos 2026
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7 AĞUSTOS CUMA BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKET

Hisse Şirket Tarih
BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7 Ağustos 2026

Yeni haftada özellikle İş Bankası, Ford Otosan, Tüpraş, ASELSAN, Koç Holding ve Türk Telekom gibi Borsa İstanbul'un yüksek piyasa değerine sahip şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar, hem hisselerdeki fiyatlamalar hem de BIST 100 endeksinin seyri açısından yakından takip edilecek.

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