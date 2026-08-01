Borsa İstanbul'da ikinci çeyrek bilanço sezonu yeni haftada da hız kesmeden devam edecek. 3-7 Ağustos 2026 haftasında bankacılık, otomotiv, savunma sanayi, enerji, telekomünikasyon ve sanayi sektörlerinden birçok önemli şirket finansal sonuçlarını yatırımcılarla paylaşacak.
3 AĞUSTOS PAZARTESİ BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER
|Hisse
|Şirket
|Tarih
|ISATR
|Türkiye İş Bankası A.Ş.
|3 Ağustos 2026
|CIMSA
|Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|3 Ağustos 2026
|TTRAK
|Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
|3 Ağustos 2026
4 AĞUSTOS SALI BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER
|Hisse
|Şirket
|Tarih
|FROTO
|Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
|4 Ağustos 2026
|TUPRS
|Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
|4 Ağustos 2026
|AYGAZ
|Aygaz A.Ş.
|4 Ağustos 2026
|ASELS
|ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|4 Ağustos 2026
5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER
|Hisse
|Şirket
|Tarih
|KCHOL
|Koç Holding A.Ş.
|5 Ağustos 2026
|MPARK
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|5 Ağustos 2026
|BRISA
|Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|5 Ağustos 2026
|TTKOM
|Türk Telekomünikasyon A.Ş.
|5 Ağustos 2026
|LILAK
|Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|5 Ağustos 2026
|ATAKP
|Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|5 Ağustos 2026
|TKNSA
|Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
|5 Ağustos 2026
|TABGD
|TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|5 Ağustos 2026
7 AĞUSTOS CUMA BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKET
|Hisse
|Şirket
|Tarih
|BRSAN
|Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|7 Ağustos 2026
Yeni haftada özellikle İş Bankası, Ford Otosan, Tüpraş, ASELSAN, Koç Holding ve Türk Telekom gibi Borsa İstanbul'un yüksek piyasa değerine sahip şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar, hem hisselerdeki fiyatlamalar hem de BIST 100 endeksinin seyri açısından yakından takip edilecek.