Borsa İstanbul'da ikinci çeyrek bilanço sezonu yeni haftada da hız kesmeden devam edecek. 3-7 Ağustos 2026 haftasında bankacılık, otomotiv, savunma sanayi, enerji, telekomünikasyon ve sanayi sektörlerinden birçok önemli şirket finansal sonuçlarını yatırımcılarla paylaşacak.

3 AĞUSTOS PAZARTESİ BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

Hisse Şirket Tarih ISATR Türkiye İş Bankası A.Ş. 3 Ağustos 2026 CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3 Ağustos 2026 TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 3 Ağustos 2026

4 AĞUSTOS SALI BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

Hisse Şirket Tarih FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 4 Ağustos 2026 TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 4 Ağustos 2026 AYGAZ Aygaz A.Ş. 4 Ağustos 2026 ASELS ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4 Ağustos 2026

5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

Hisse Şirket Tarih KCHOL Koç Holding A.Ş. 5 Ağustos 2026 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 5 Ağustos 2026 BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 Ağustos 2026 TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. 5 Ağustos 2026 LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 Ağustos 2026 ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 Ağustos 2026 TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 5 Ağustos 2026 TABGD TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 Ağustos 2026

7 AĞUSTOS CUMA BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKET

Hisse Şirket Tarih BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7 Ağustos 2026

Yeni haftada özellikle İş Bankası, Ford Otosan, Tüpraş, ASELSAN, Koç Holding ve Türk Telekom gibi Borsa İstanbul'un yüksek piyasa değerine sahip şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar, hem hisselerdeki fiyatlamalar hem de BIST 100 endeksinin seyri açısından yakından takip edilecek.