Borsa İstanbul'da aracı kurumların haftalık hisse hareketleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. 27-31 Temmuz 2026 dönemine ait Tera Yatırım verilerine göre kurum, toplam 8,61 milyar TL net hacim oluştururken alım tarafında PEKGY, OZATD ve TERA, satış tarafında ise PASEU, SELEC ve ISVEA hisseleri öne çıktı. İşte Tera Yatırım'ın hafta boyunca en fazla alım ve satım yaptığı hisseler.

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

27-31 Temmuz döneminde Tera Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı hisse PEKGY oldu. Kurum bu hissede yaklaşık 2,95 milyar TL net alım gerçekleştirirken, listenin devamında OZATD, TERA, TEHOL ve DSTKF yer aldı.

Hisse Net Alım (TL) Pay PEKGY 2.949.969.994,88 %17,61 OZATD 1.470.767.457,50 %8,78 TERA 1.251.256.342,20 %7,47 TEHOL 1.104.245.355,16 %6,59 DSTKF 846.102.225,00 %5,05

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Haftanın satış tarafında ise PASEU yaklaşık 3,01 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. Onu SELEC, ISVEA, ASELS ve METEN takip etti.

Hisse Net Satış (TL) Pay PASEU -3.014.070.126,80 %37,03 SELEC -2.677.181.506,00 %32,89 ISVEA -708.738.291,94 %8,71 ASELS -277.211.738,75 %3,41 METEN -251.055.572,39 %3,08

Haftalık aracı kurum dağılımları, özellikle kısa vadeli yatırımcılar tarafından kurumsal para akışını takip etmek amacıyla yakından izleniyor.