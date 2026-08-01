Tera Yatırım'ın 27-31 Temmuz işlemleri açıklandı. Kurum 8,61 milyar TL net hacim oluştururken PEKGY'de 2,95 milyar TL'lik alım, PASEU'da ise 3,01 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da aracı kurumların haftalık hisse hareketleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. 27-31 Temmuz 2026 dönemine ait Tera Yatırım verilerine göre kurum, toplam 8,61 milyar TL net hacim oluştururken alım tarafında PEKGY, OZATD ve TERA, satış tarafında ise PASEU, SELEC ve ISVEA hisseleri öne çıktı. İşte Tera Yatırım'ın hafta boyunca en fazla alım ve satım yaptığı hisseler.
TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
27-31 Temmuz döneminde Tera Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı hisse PEKGY oldu. Kurum bu hissede yaklaşık 2,95 milyar TL net alım gerçekleştirirken, listenin devamında OZATD, TERA, TEHOL ve DSTKF yer aldı.
|Hisse
|Net Alım (TL)
|Pay
|PEKGY
|2.949.969.994,88
|%17,61
|OZATD
|1.470.767.457,50
|%8,78
|TERA
|1.251.256.342,20
|%7,47
|TEHOL
|1.104.245.355,16
|%6,59
|DSTKF
|846.102.225,00
|%5,05
EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Haftanın satış tarafında ise PASEU yaklaşık 3,01 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. Onu SELEC, ISVEA, ASELS ve METEN takip etti.
|Hisse
|Net Satış (TL)
|Pay
|PASEU
|-3.014.070.126,80
|%37,03
|SELEC
|-2.677.181.506,00
|%32,89
|ISVEA
|-708.738.291,94
|%8,71
|ASELS
|-277.211.738,75
|%3,41
|METEN
|-251.055.572,39
|%3,08
Haftalık aracı kurum dağılımları, özellikle kısa vadeli yatırımcılar tarafından kurumsal para akışını takip etmek amacıyla yakından izleniyor.