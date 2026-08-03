Küresel piyasaların önde gelen kurumlarından Deutsche Bank, Türk lirası cinsi sabit getirili varlıklara yönelik duruşunu belirgin bir şekilde güçlendirdi.

Bankanın Christian Wietoska ve Yiğit Onay’ın da aralarında bulunduğu uzman stratejist ekibi tarafından hazırlanan 31 Temmuz tarihli CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Makroekonomi ve Strateji Raporu’nda Türkiye piyasası öne çıkarıldı.

Daha önce Türk tahvilleri için "ılımlı ağırlık artır" konumunda olan Deutsche Bank, pozisyonunu "güçlü ağırlık artır" seviyesine revize etti.

"TÜRKİYE EN CAZİP PİYASA KONUMUNA ULAŞTI"

Hazırlanan raporda, Türkiye’nin sabit getirili varlıklarının destekleyici para politikası patikası ve sunduğu güçlü uzun dönemli getiriler sayesinde bölge ülkeleri arasında lider konuma yükseldiği belirtildi.

Raporda, Türk tahvillerini cazip kılan ana unsurlar şu şekilde özetlendi:

• Para Politikasında Gevşeme Beklentisi: Zayıflayan iç büyüme dinamikleri ve gerileyen enflasyon baskısıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yakında faiz indirim döngüsüne başlayacağı öngörüsü.

• Elverişli Piyasa Koşulları: Yaz aylarındaki olumlu net tahvil arzı dinamikleri, yatırımcı pozisyonlanmasının henüz düşük seviyelerde bulunması ve cazip değerlemeler.

• Dış Etkenlere Karşı Dayanıklılık: Düşen küresel petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımlarına karşı Türkiye'nin daha az hassasiyet göstermesi.

BANKANIN TERCİHİ: "ORTA VADELİ" TAHVİLLER

Deutsche Bank stratejistleri, Türk tahvil piyasasında getiri eğrisinin orta vadeli kısmını uzun vadeli tahvillere kıyasla daha avantajlı bulduklarını açıkladı.

Raporda bu tercihin gerekçesi olarak; yaklaşan TCMB faiz indirim döngüsünden orta vadeli tahvillerin, uzun vadeli olanlara göre çok daha fazla fiyat kazancı ve fayda sağlama potansiyeli gösterildi.

MASADAKİ RİSKLER: ENFLASYON VE MALİ DİNAMİKLER

Analizde Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu tablonun yanında dikkat edilmesi gereken risk faktörlerine de yer verildi.

Stratejistler; kredi notu görünümünü, mali dengelerdeki bir miktar bozulmayı ve düşüş trendinde olmasına karşın temel enflasyonun halen yüksek seyretmesini Türk tahvilleri açısından öne çıkan temel hassasiyetler olarak sıraladı.

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