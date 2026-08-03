TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmî sosyal medya hesabı üzerinden dezenflasyon sürecine ilişkin önemli mesajlar paylaştı.

Zorlu küresel konjonktüre ve jeopolitik risklere rağmen uygulanan ekonomi programının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefinden geri adım atılmayacağının altını çizdi.

Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 gerçekleşti.



Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira… pic.twitter.com/JMvJDVoC3I — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 3, 2026

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 31,8'E GERİLEDİ

Bakan Şimşek, paylaştığı mesajda temmuz ayındaki düşüş trendine işaret ederek, "Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 oldu. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE KİRA ENFLASYONUNDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Hizmet sektöründeki katılık ve yüksek fiyat artışlarının kırılmaya başladığına vurgu yapan Şimşek, özellikle iki temel harcama kalemindeki gerilemeyi yıllık bazda şu verilerle paylaştı:

• Eğitim Enflasyonu: Geçen yılın aynı ayına göre 31 puan azaldı.

• Kira Enflasyonu: Geçen yılın aynı ayına göre 34 puan geriledi.

"JEOPOLİTİK RİSKLERİ YÖNETİYOR, HEDEFİMİZDEN SAPMIYORUZ"

Küresel piyasalardaki belirsizliklere ve bölgesel gerilimlere rağmen ekonomi politikasındaki kararlılığın süreceğini belirten Şimşek, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz."