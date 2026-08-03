Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte fiyatı en fazla artan ve en çok gerileyen ürünleri de yayımladı.

Temmuz ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde gerçekleşirken, en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 20,44 ile diğer taze meyveler oldu.

TEMMUZ AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

TÜİK verilerine göre temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürünler şöyle sıralandı;

Ürün Aylık Değişim Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler %50,42 Diğer sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) %25,87 Yumrulu sebzeler %21,63 Meyvesi yenen taze sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak vb.) %14,53 Tanısal görüntüleme ve medikal laboratuvar hizmetleri %12,34 Sürücüsüz araç kiralama %10,94 Çay ve demlenerek hazırlanan bitkisel ürünler %9,96 Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı %9,07 Biralar %7,39 İçkiler ve likörler %7,39

EN FAZLA UCUZLAYAN ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Temmuz ayında fiyatı en çok düşen ürünler ise şu şekilde gerçekleşti;