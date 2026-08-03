Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan temmuz ayı dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 7 milyar 368 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın temmuz ayında dış ticaret açığı 6 milyar 463 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

DIŞ TİCARET HACMİ 58,6 MİLYAR DOLAR OLDU

Temmuz ayında Türkiye'nin dış ticaret hacmi 58 milyar 610 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmi 383 milyar 710 milyon dolar, son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde ise 653 milyar 898 milyon dolar seviyesine ulaştı.

İLK 7 AYDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 60,5 MİLYAR DOLAR

Açıklanan verilere göre;

Temmuz ayı dış ticaret açığı: 7 milyar 368 milyon dolar

Ocak-temmuz dönemi dış ticaret açığı: 60 milyar 508 milyon dolar

Son 12 aylık dış ticaret açığı: 96 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 77,7

Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,7 oldu.

Bu oran, ocak-temmuz döneminde yüzde 72,8, son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde ise yüzde 74,2 olarak gerçekleşti.