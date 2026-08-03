Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 14 artarak 7,4 milyar dolara yükselirken, dış ticaret hacmi 58,6 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan temmuz ayı dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 7 milyar 368 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın temmuz ayında dış ticaret açığı 6 milyar 463 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
DIŞ TİCARET HACMİ 58,6 MİLYAR DOLAR OLDU
Temmuz ayında Türkiye'nin dış ticaret hacmi 58 milyar 610 milyon dolar olarak kaydedildi.
Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmi 383 milyar 710 milyon dolar, son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde ise 653 milyar 898 milyon dolar seviyesine ulaştı.
İLK 7 AYDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 60,5 MİLYAR DOLAR
Açıklanan verilere göre;
Temmuz ayı dış ticaret açığı: 7 milyar 368 milyon dolar
Ocak-temmuz dönemi dış ticaret açığı: 60 milyar 508 milyon dolar
Son 12 aylık dış ticaret açığı: 96 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 77,7
Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,7 oldu.
Bu oran, ocak-temmuz döneminde yüzde 72,8, son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde ise yüzde 74,2 olarak gerçekleşti.