Milyonlarca kamu görevlisi ve emeklisinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrilmişti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşti.

Bu oran, 2026 yılının ikinci yarısını kapsayan altı aylık zam döneminin ilk taşı olarak kayıtlara geçti.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak nihai zam; toplu sözleşme ile belirlenen sabit artışa, altı aylık enflasyonun bu oranı aşması halinde eklenecek olan "enflasyon farkı" ile hesaplanıyor.

Yılın ilk verisinin gelmesiyle mutfaktaki hesap başlarken, kesin rakamlar için önümüzde açıklanmayı bekleyen 5 aylık veri daha bulunuyor.

PİYASALARDAN İKİ FARKLI ZAM SENARYOSU

Piyasa temsilcileri ve ekonomi kurmaylarının yıl sonu enflasyon tahminleri, Ocak 2027 zam oranlarına dair iki güçlü senaryoyu öne çıkarıyor:

• 1. Senaryo (Merkez Bankası Tahmini): Merkez Bankası'nın temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,72 seviyesinde kalacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerine yüzde 2,54 enflasyon farkı doğacak. 2027'nin ilk yarısı için geçerli olan yüzde 5'lik toplu sözleşme zam oranı eklendiğinde, ocak ayındaki toplam artış yüzde 7,67'ye ulaşacak.

• 2. Senaryo (FKB Tahmini): Finansal Kurumlar Birliği (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin yıl sonu beklentisi ise daha yüksek: yüzde 30,32. Bu senaryoya göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,67'ye çıkacak. Büyüyen enflasyonla birlikte memurun hak edeceği fark yüzde 3,43'e, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayındaki toplam maaş artışı ise yüzde 8,60'a yükselecek.

KESİN RAKAM OCAK BAŞINDA NETLEŞECEK

Temmuz ayı verisiyle ilk adımı atılan zam maratonu; ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla tamamlanacak.

TÜİK'in 2027 yılı ocak ayının başında açıklayacağı aralık ayı verisiyle birlikte milyonların alacağı nihai zam oranı resmiyet kazanmış olacak.