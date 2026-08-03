Borsa İstanbul'da işlem hacmi ve dalgalanmaların yüksek seyrettiği temmuz ayı geride kalırken, aracı kurumların hisse bazlı hareketleri de netleşti.

Tera Yatırım'ın portföy tercihlerinde gayrimenkul, finans ve teknoloji hisseleri rekor alımlarla başı çekerken; lojistik ve ecza depolarında net satış pozisyonları dikkat çekti.

ALIM TARAFINDA REKOR HACİM: PEKGY VE DSTKF BAŞI ÇEKİYOR

Tera Yatırım üzerinden yapılan işlemlerde alım kanalında devasa hacimler öne çıktı.

Kurum müşterilerinin ve portföylerinin temmuz ayında en çok tercih ettiği hisse 10,19 milyar TL'lik net alım tutarıyla Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) oldu.

Alım listesinde öne çıkan diğer hisseler ve net alım tutarları şu şekilde sıralandı:

• Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY): 10.191.993.698 TL

• Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF): 9.748.009.560 TL

• Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL): 8.358.127.055 TL

• Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN): 6.496.892.421 TL

• CW Enerji Mühendislik (CWENE): 3.880.355.469 TL

• DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM): 3.735.465.492 TL

• Özata Denizcilik Sanayi (OZATD): 3.341.973.461 TL

• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA): 2.771.758.129 TL

SATIŞ TARAFINDA LOJİSTİK VE İLAÇ/ECZA HİSSELERİ İLK SIRADA

Tera Yatırım'ın temmuz ayı boyunca en fazla net satış gerçekleştirdiği hisse senedi 3,62 milyar TL ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) oldu. PASEU'yu 2,66 milyar TL’lik satış hacmiyle Selçuk Ecza Deposu (SELEC) takip etti.

Temmuz ayında kurum üzerinden en çok satım yapılan diğer hisseler ise şunlar oldu:

• Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU): -3.629.352.075 TL

• Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC): -2.663.390.049 TL

• TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): -658.638.497 TL

• İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri A.Ş. (ISVEA): -542.758.253 TL

• Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF): -498.374.949 TL

• Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU): -409.873.271 TL

• Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. (ORZAX): -378.079.870 TL

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK): -365.298.372 TL

SEKTÖREL DAĞILIM NE SÖYLÜYOR?

Veriler incelendiğinde Tera Yatırım tarafında gayrimenkul (PEKGY, DAPGM), finans (DSTKF) ve yenilenebilir enerji/teknoloji (TEHOL, BIGEN, CWENE) sektörlerine belirgin bir sermaye akışı yaşandığı görülüyor. Buna karşın lojistik, ilaç deposu ve ağır sanayi/rafineri hisselerinde kâr satışları veya pozisyon azaltımları dikkat çekiyor.

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