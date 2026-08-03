Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta açığa satış işlemlerinde en yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları (THYAO) paylarında gerçekleşti. Ortalama 316,876 TL fiyatla işlem gören hissede açığa satış işlem hacmi 18 milyar 358 milyon 394 bin 445 TL olarak kaydedildi.

THYAO'yu 18 milyar 118 milyon 92 bin 146 TL ile AKBNK, 15 milyar 780 milyon 81 bin 137 TL ile ASELS takip etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIĞA SATIŞ HACMİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Hisse Ortalama Fiyat (TL) Açığa Satış İşlem Hacmi (TL) THYAO 316,876 18.358.394.445 AKBNK 64,721 18.118.092.146 ASELS 353,472 15.780.081.137 ISCTR 12,600 12.397.420.571 YKBNK 32,605 10.637.761.879 SASA 2,527 10.139.823.211 ASTOR 287,141 8.312.492.322 GARAN 125,551 6.525.009.758 KCHOL 196,275 6.409.494.594 TUPRS 294,582 6.288.057.699

İLK 5 HİSSEDE 75 MİLYAR TL'Yİ AŞAN İŞLEM HACMİ

Geçtiğimiz hafta açığa satış işlemlerinde ilk beş sırada yer alan THYAO, AKBNK, ASELS, ISCTR ve YKBNK paylarında toplam işlem hacmi 75 milyar TL'nin üzerine çıktı.

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