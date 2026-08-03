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Borsa İstanbul'da geçen hafta açığa satış işlemlerinde en yüksek hacim 18,36 milyar TL ile THYAO'da gerçekleşti. AKBNK, ASELS, ISCTR ve YKBNK da listenin üst sıralarında yer aldı.

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta açığa satış işlemlerinde en yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları (THYAO) paylarında gerçekleşti. Ortalama 316,876 TL fiyatla işlem gören hissede açığa satış işlem hacmi 18 milyar 358 milyon 394 bin 445 TL olarak kaydedildi.

THYAO'yu 18 milyar 118 milyon 92 bin 146 TL ile AKBNK, 15 milyar 780 milyon 81 bin 137 TL ile ASELS takip etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIĞA SATIŞ HACMİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Hisse Ortalama Fiyat (TL) Açığa Satış İşlem Hacmi (TL)
THYAO 316,876 18.358.394.445
AKBNK 64,721 18.118.092.146
ASELS 353,472 15.780.081.137
ISCTR 12,600 12.397.420.571
YKBNK 32,605 10.637.761.879
SASA 2,527 10.139.823.211
ASTOR 287,141 8.312.492.322
GARAN 125,551 6.525.009.758
KCHOL 196,275 6.409.494.594
TUPRS 294,582 6.288.057.699
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İLK 5 HİSSEDE 75 MİLYAR TL'Yİ AŞAN İŞLEM HACMİ

Geçtiğimiz hafta açığa satış işlemlerinde ilk beş sırada yer alan THYAO, AKBNK, ASELS, ISCTR ve YKBNK paylarında toplam işlem hacmi 75 milyar TL'nin üzerine çıktı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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