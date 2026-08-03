Dünya genelinde yatırım portföyleri, son yıllarda borsa getirilerini domine eden iki temel dinamik tarafından şekillendiriliyor: Yapay zekâ inovasyon patlaması ve dalgalı enflasyon ortamı.

Ancak Goldman Sachs Araştırma Varlık Dağılımı Başkanı Christian Mueller-Glissmann’a göre her iki faktör de yatırımcılar için ciddi riskleri beraberinde getiriyor.

Geleneksel portföy anlayışında enflasyonist şoklara karşı tampon görevi gören tahvillerin bu işlevini yitirmeye başlaması ve teknoloji hisselerine olan aşırı bağımlılık, küresel piyasalarda yeni bir çeşitlendirme ihtiyacını doğuruyor.

Dünya portföyü giderek daha fazla hisse senetlerine kayıyor:

PORTFÖYLERİ TEHDİT EDEN 2 BÜYÜK RİSK

Yapay zekâ teknolojilerine yapılan devasa sermaye harcamaları şirketlerin kâr marjlarını baskılarken, bu yatırımların reel ekonomiye ve şirket bilançolarına somut katkı sağlamasının zaman alacağı öngörülüyor.

Mueller-Glissmann, durumu internet devriminin ilk yıllarına benzeterek şu uyarıda bulunuyor:

"Dotcom balonu döneminde kurulan inanılmaz başarılı şirketler vardı. Ancak balon patladığında, iş modellerinin beklenen büyümeyi ve pazar payını yakalaması uzun zaman aldığı için hisselerde çok sert düzeltmeler yaşandı."

YZ rallisiyle birlikte, küresel varlık tahsisinde mihenk taşı kabul edilen "Dünya Portföyü" de dahil olmak üzere birçok portföyde teknoloji hisselerinin payı tarihî seviyelere ulaştı. Ortalama bir yatırımcının hisse senetlerine ve özel olarak inovasyon odaklı teknoloji devlerine olan bağımlılığı aşırı yükselmiş durumda.

"MALİYETLİ İVME" İKİLEMİ: NE ZAMAN YENİDEN DENGELEMELİ?

Işıldayan teknoloji hisselerini satıp portföyü yeniden dengelemek, devam eden bir yükseliş trendini kaçırma riskini (FOMO) beraberinde getiriyor.

Mueller-Glissmann, uzun vadeli disiplinli yaklaşımın faydalı olduğunu vurgularken, "Çok güçlü borsa performanslarının olduğu dönemlerde ivmeye erken karşı koymak maliyetli olabilir" diyerek zamanlama konusunda yatırımcıları uyarıyor.

GOLDMAN SACHS’TAN RİSK YÖNETİMİ VE ÇEŞİTLENDİRME REÇETESİ

Goldman Sachs Araştırma ekibine göre piyasa zamanlamasını tahmin etmeye çalışmak yerine, teknoloji sektörüyle negatif korelasyona sahip varlıklara yönelmek en sağlıklı strateji:

• Real Varlıklara Yönelim (Enflasyon Kalkanı): Altyapı, kaliteli gayrimenkul, enerji ve altın gibi reel varlıklar; çoklu varlık portföylerini enflasyona karşı korur. Tarihsel veriler, eşit ağırlıklı reel varlık endekslerinin, Dotcom patlaması gibi büyük teknoloji satışlarında genel piyasadan daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

• Büyümeden Değer Hisselerine Geçiş: Düşük volatiliteye ve yüksek temettü verimine sahip "değer" hisseleri, teknoloji odaklı sert düşüş dönemlerinde sığınak işlevi görüyor.

• Bölgesel Çeşitlendirme ve Dolar Riski: ABD hisse senetleri, teknolojiyle doğrudan bağlantılı olduğu için teknoloji satışlarında en çok değer kaybeden tarafta yer alıyor. ABD dışı piyasalara yönelmek, ABD dolarının değer kaybına karşı portföyü koruyabilir.

• Alternatif Tahviller: Olası bir ekonomik durgunluk (resesyon) senaryosunda, Japon Devlet Tahvilleri (JGB) ve gelişmekte olan ülke tahvilleri portföy çeşitliliği sağlar.

• Opsiyonlar ve Dönüştürülebilir Tahviller: Borsa düşüşlerinden korunmak için uzun vadeli alım opsiyonları (call options) ve döngü sonlarında iyi performans gösteren hisseye dönüştürülebilir tahviller etkili bir risk yönetimi aracıdır.

• Özel Piyasalar ve Hedge Fonlar: Geleneksel varlıkların getiri potansiyelinin sınırlandığı ekonomik patlama dönemlerinin son aşamalarında, alternatif varlıklar risk-getiri dengesini iyileştirir.

Kaynak: Goldman Sachs Research