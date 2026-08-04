Uluslararası yatırım bankası Citi, Türkiye'nin temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yayımladığı değerlendirme raporunda, enflasyon görünümünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) öngörülerinden daha zorlu bir patikaya işaret ettiğini belirtti.

Banka, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki belirsizlik nedeniyle TCMB'nin sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre koruyacağını değerlendirirken, 2026 yıl sonu politika faizi tahminini %35 olarak yineledi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ %31,8'E YÜKSELDİ

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan raporda, temmuz ayında yıllık enflasyonun %31,75 ile hem piyasa beklentisinin hem de bankanın %32,0 seviyesindeki tahmininin hafif altında gerçekleştiği hatırlatıldı.

Buna karşın banka, yapısal katılıklar ve enerji fiyatlarına ilişkin riskleri gerekçe göstererek 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %31,8 olarak açıkladı.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YÜKSEK SEYİR SÜRÜYOR

Raporda, çekirdek enflasyonun yaklaşık %30, hizmet enflasyonunun ise %40 seviyelerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Analistler, önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarındaki oynaklık, sonbaharda giyim grubunda görülebilecek fiyat artışları, enerji maliyetleri ve iç talepteki gelişmelerin enflasyon görünümünde belirleyici olacağını ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ALANIN SINIRLI OLDUĞU VURGULANDI

Citi, sektörel enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecinin TCMB'nin tahminlerinden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Bu nedenle bankaya göre yılın ikinci yarısında faiz indirimi alanı oldukça sınırlı kalırken, politika faizinin 2026 sonunda %35 seviyesinde olması bekleniyor.

GÖZLER 13 AĞUSTOS'TAKİ ENFLASYON RAPORU'NDA

Raporda, TCMB'nin 13 Ağustos'ta yayımlayacağı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun para politikası görünümü açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.

Citi, raporda verilecek mesajların faiz patikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesinde belirleyici olacağını değerlendirdi.