BIST Katılım 100 Endeksi'nde son 5 yılın en çok kazandıran hisseleri belli oldu. Listenin zirvesinde yer alan RALYH, yatırımcısına yüzde 28.238 getiri sağlarken, IZFAS yüzde 7.443, BSOKE yüzde 5.707 ve ASELS yüzde 4.137 kazandırdı. İşte son 5 yılın en yüksek getirili Katılım 100 hisseleri...

SON 5 YILIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Finnet2000 verilerine göre, 4 Ağustos 2026 itibarıyla BIST Katılım 100 Endeksi'nde son 5 yılda en yüksek getiriyi sağlayan hisseler şöyle sıralandı;

Sıra Hisse 5 Yıllık Getiri 1 RALYH %28.238 2 IZFAS %7.443 3 BSOKE %5.707 4 ASELS %4.137 5 TUPRS %3.058 6 SELEC %2.520 7 GEREL %1.975

BIST KATILIM 100 ENDEKSİ NEDİR?

BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da faizsiz finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren ve belirlenen katılım finans kriterlerini sağlayan 100 şirketten oluşuyor.

Endeks, katılım esaslarına uygun yatırım yapmak isteyen yatırımcılara referans niteliğinde bir hisse sepeti sunarken, aynı zamanda belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerden oluşması nedeniyle yakından takip ediliyor.

YATIRIMCI AÇISINDAN NE İFADE EDİYOR?

BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans prensiplerine uygun yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Endekste yer alan şirketler belirli finansal kriterleri sağladığı için yatırımcılar hem katılım finans ilkelerine uygun şirketlere erişebiliyor hem de görece daha yüksek işlem hacmine sahip hisseleri tek endeks altında takip edebiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.