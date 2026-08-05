Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir iş ilişkisine imza attığını duyurdu. Şirket, Ram And Sons İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş. ile Rams Ayazağa Projesi kapsamında hazır beton üretimi ve tedariğine yönelik sözleşme imzaladı.

YAKLAŞIK 700 MİLYON TL'LİK İŞ

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında yaklaşık 700 milyon TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariği gerçekleştirilecek.

Şirket, proje kapsamındaki iş tutarının proje ilerleyişine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini de belirtti.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Ram And Sons İnşaat ve Dış Tic. A.Ş. ile Rams Ayazağa Projesi işi için Hazır Beton Tedarik işi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 700.000.000 TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir."