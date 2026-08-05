Yılın beşinci ayında tarihi zirveleri gören kızıl altın olarak bilinen bakır, yaşadığı sert geri çekilmenin ardından yeniden yükseliş trendine girdi. Dün, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı, yüzde 0,56 değer kazanarak ton başına 13 bin 947 dolara yükseldi. Comex'te bakır fiyatları ise bu yıl yüzde 17'nin üzerinde yükselirken, Londra Metal Borsası'na göre fiyat primi de genişledi.

ABD'de bakır vadeli işlemleri, yatırımcıların ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin kararını beklemesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik görüşmeleri yakından takip etmesiyle tarihi zirvesine yaklaştı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları 14 bin dolar sınırını aştı.

ABD TARİFELERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Yatırımcılar, ABD yönetiminin bakır ithalatına yönelik alabileceği yeni tarife kararlarını yakından takip ediyor.

Beklentiler, yüksek fiyatların etkisiyle büyük miktarda bakırın ABD limanlarına yönelmesine neden olurken, diğer küresel piyasalarda arzın sıkılaşmasına ilişkin endişeleri de artırdı.

Comex'te işlem gören bakır fiyatları yıl başından bu yana yüzde 17'nin üzerinde yükselirken, Londra Metal Borsası (LME) fiyatlarına göre primini de genişletti.

HÜRMÜZ BOĞAZI GELİŞMELERİ FİYATLARI DESTEKLEDİ

Orta Doğu'da ise ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik müzakereler emtia piyasalarının odağında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta yaptığı açıklamada İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti. Diplomatik iyimserlik sürerken, ABD dolarındaki zayıflama da sanayi metallerine alım getirdi.

Bakırın yanı sıra çinko, kurşun ve alüminyum fiyatları da yükseliş kaydetti.

REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI

Comex'te bakır, Şanghay saatiyle 12.45 itibarıyla pound başına 6,65 dolardan işlem gördü. Bu seviye, mayıs ayında görülen tarihi zirvenin yüzde 1'den daha az altında bulunuyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır, bir önceki seansta yüzde 1,4 yükselerek mayıs ayından bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yatay bir seyir izledi.

Diğer baz metallerde de yükseliş dikkat çekti. Çinko fiyatları yüzde 0,3, alüminyum ise yüzde 0,2 değer kazanırken, sanayi metallerinde genel olarak pozitif görünüm korundu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Piyasa analistleri, ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin alacağı kararın bakır fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Uzmanlara göre, ABD'ye yönelik bakır akışının devam etmesi ve küresel stokların düşük seyretmesi halinde, bakır fiyatlarında yeni tarihi zirveler görülebilir.

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