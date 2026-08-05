Kripto para dünyasının en çok takip edilen isimlerinden Arthur Hayes, yapay zekâ yatırımlarının küresel finans sistemi üzerindeki potansiyel etkilerini ve bunun Bitcoin’e yansımalarını değerlendirdi.

Hayes, teknoloji hisselerinden ziyade veri merkezleri ve enerji altyapısına yönelik devasa kredi finansmanlarının büyük bir risk barındırdığına dikkat çekti.

"ASIL RİSK GAYRİMENKUL VE KREDİ PİYASASINDA"

Günümüzde mantar gibi türeyen yapay zekâ veri merkezlerinin aslında birer emlak geliştirme ve borçlanma faaliyeti olduğunu belirten Hayes, şu uyarılarda bulundu:

• 2008 Benzeri Kredi Daralması: Veri merkezleri ve enerji hatları için çekilen milyarlarca dolarlık kredilerin geri ödenmesinde aksamalar yaşanabilir.

• Finansal Sistem Üzerindeki Baskı: 2026-2028 döneminde bankalar, yapay zekâ yatırımlarına bağlı kredi riskleriyle karşı karşıya kalabilir. Bu durum 2008 küresel krizine benzer bir kredi sıkılaşmasını tetikleyebilir.

"DEVASA PARA BASMA PROGRAMLARI BTC'Yİ UÇURUR"

Olası bir sistemik krizde ABD hükümetinin ve merkez bankalarının (Fed) duruma müdahale etmek zorunda kalacağını belirten Hayes, 2008 krizinden çok daha büyük ölçekli parasal genişleme (para basma) adımlarının atılabileceğini savundu.

Karşılıksız basılan paraların doların satın alma gücünü eriteceğini ifade eden ünlü yatırımcı, yatırımcıların sınırlı arza sahip alternatif varlıklara akın edeceğini belirterek:

"Sermaye tahsisindeki bozulma ve itibarî para birimlerindeki değer kaybı karşısında Bitcoin, sistemi önceden fiyatlayan en güçlü finansal sığınak rolünü üstlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

BTC’DE DİP SEVİYE NERESİ?

Bitcoin’in son dönemde sergilediği yatay ve baskılanmış seyrin ana nedenini, sermayenin geçici olarak yapay zekâ sektörüne kaymasına bağlayan Hayes, teknik seviyelere de değindi:

• Güçlü Taban: Bitcoin'in 60.000 - 70.000 dolar aralığında çok sağlam bir taban oluşturduğunu vurguladı.

• Kötü Senaryo Dipleri: En olumsuz piyasa koşullarında bile geri çekilmenin en fazla 50.000 dolar seviyelerine kadar olabileceğini, ardından yönün tekrar sert şekilde yukarı döneceğini öngördü.

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