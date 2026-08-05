ABD'li yatırım bankası JP Morgan, altına ilişkin uzun vadeli iyimser beklentisini sürdürdü.

Ocak ayında ons başına yaklaşık 5.500 dolar ile tarihi zirvesini gören altın, ardından gelen satışlarla 4.050 dolar seviyesine kadar geriledi. Buna rağmen ons altın kritik destek bölgesinin üzerinde kalmayı başarırken, son günlerde teknik görünümde de toparlanma sinyalleri öne çıkıyor.

4.000 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DESTEK

Analistlere göre ons altında 4.000 dolar seviyesi kısa vadede en önemli destek konumunda bulunuyor.

Halihazırda yaklaşık 4.162 dolar seviyesinde işlem gören ons altının, 4.100 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ilk etapta 4.200 dolar, ardından 4.300 dolar seviyelerine yönelmesi bekleniyor.

Piyasalarda artan fiziki talep ve teknik göstergelerde satış baskısının zayıflaması da yükseliş beklentilerini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

JP MORGAN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ KORUDU

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, altına ilişkin uzun vadeli iyimser beklentisini sürdürdü.

Banka, daha önce yayımladığı raporlarda 2026'nın üçüncü çeyreği için 4.300 dolar, dördüncü çeyreği için ise 4.500 dolar ons altın tahmininde bulunmuştu. JP Morgan analistleri, 2026 yılının son çeyreğinde ons altının ortalama 6.000 dolar seviyesinde işlem görebileceğini öngörmeye devam ediyor.

Analistlere göre mevcut düzeltme süreci, uzun vadeli yükseliş trendini bozmuş değil. Küresel merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, jeopolitik risklerin devam etmesi ve ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme eğilimi, değerli metale olan talebi destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEFLER

Uluslararası piyasalarda ons altının yeniden yükselişe geçmesi ve dolar/TL kurunun mevcut seviyelerini koruması halinde gram altında da yeni zirveler görülebilir.

Hesaplamalara göre ons altının 4.300 dolara yükselmesi, gram altın fiyatını yaklaşık 6.550 TL seviyesine taşıyabilir. JP Morgan'ın uzun vadeli 6.000 dolar tahmininin gerçekleşmesi halinde ise gram altının 9.100 TL'nin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle yatırımcılar, önümüzdeki dönemde özellikle 4.000 dolar destek seviyesinin korunup korunamayacağını ve küresel merkez bankalarının para politikalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

2 DEV BANKA DAHA YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Öte yandan, altın fiyatlarına yönelik iyimser tahminler yalnızca JP Morgan ile sınırlı değil. İngiltere merkezli Standard Chartered da daha önce yayımladığı analizde, uzun vadede ons altının yeniden 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörmüştü.

Bankanın bu senaryosunun gerçekleşmesi halinde gram altın fiyatının 7.000 TL'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

Bir diğer İngiliz finans kuruluşu Sucden Financial ise kısa vadede ons altının 3.950-4.300 dolar bandında dalgalanmasını beklediğini açıklamış, eylül ayı sonuna kadar oynak seyrin sürebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

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