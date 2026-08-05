Yılın başından bu yana yükselişini sürdüren enflasyon ve artan gelir vergisi dilimleri, çalışanların cebindeki erimeyi derinleştiriyor.

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) Ağustos 2026 Ücret Kayıpları İzleme Raporu’na göre 2026’nın ocak-temmuz döneminde yüksek enflasyon ve vergilerin çalışanlar üzerinde oluşturduğu toplam maliyet 1 trilyon 487 milyar TL olarak hesaplandı.

Söz konusu kayıp tutarı, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 46,2’lik bir artışa işaret etti.

AYIN 13 GÜNÜ VERGİ VE ENFLASYON İÇİN ÇALIŞILIYOR

Raporda yer alan detaylara göre ilk 7 aylık süreçte enflasyonun sigortalı çalışan ücretlerine kümülatif maliyeti 798,6 milyar TL olurken; gelir ve damga vergisinden kaynaklanan kesintilerin toplamı ise 688,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Buna göre:

• Ortalama Kayıp: Kesintiler hariç tutulduğunda ortalama bir çalışanın vergi ve enflasyon kaynaklı kaybı 17 bin 141 TL’ye yükseldi.

• Asgari Ücretteki Erime: Temmuz 2026 sonu itibarıyla asgari ücretin alım gücündeki reel kayıp 5 bin 576 TL oldu.

• Mesai Kaybı: Hesaplamalara göre bir işçi, Temmuz 2026’da ayın en az 13 gününü yalnızca vergi kesintileri ile enflasyonun getirdiği ek maliyetleri karşılayabilmek adına çalışarak geçirdi.

MAAŞ YÜKSELDİKÇE KAYIP ORANI ARTIYOR

DİSK-AR raporu, ücret seviyesi arttıkça vergi dilimlerinin etkisiyle kayıp oranının da yükseldiğini ortaya koydu.

Enflasyon ve vergi kesintilerinin farklı maaş grupları üzerindeki erime oranları şu şekilde kayıtlara geçti:

• Asgari Ücretin 1,5 Katı Maaş Alanlarda: Yüzde 38,4 kayıp

• Asgari Ücretin 2 Katı Maaş Alanlarda: Yüzde 40,3 kayıp

• Asgari Ücretin 2,5 Katı Maaş Alanlarda: Yüzde 46,2 kayıp

• Asgari Ücretin 3 Katı Maaş Alanlarda: Yüzde 47 kayıp