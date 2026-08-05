Maden sektörünün dikkat çeken oyuncularından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), şirket sermayesini devasa bir adımla güçlendiriyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, 1 milyar 400 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakit karşılanmak üzere 2 milyar 380 milyon TL artırarak 3 milyar 780 milyon TL’ye yükseltiyor.

RÜÇHAN HAKKI KULLANIM DETAYLARI VE TAKVİM

Yüzde 170 oranında gerçekleşen bedelli sermaye artırımında mevcut ortaklar, ellerindeki pay başına 1,00 TL nominal fiyat üzerinden yeni pay alma haklarını kullanabilecekler.

Süreçle ilgili öne çıkan kritik tarihler ve detaylar şu şekilde:

• Rüçhan Hakkı Kullanım Başlangıcı: 5 Ağustos 2026

• Rüçhan Hakkı Bitiş Tarihi: 19 Ağustos 2026

• Hak Sahipleri Kayıt Tarihi: 6 Ağustos 2026

• Takas / Ödeme Tarihi: 7 Ağustos 2026

SATILMAYAN PAYLAR İÇİN HÜSEYİN ÇEVİK’TEN SATIN ALMA TAAHHÜDÜ

15 günlük rüçhan hakkı kullanım süresinin tamamlanmasının ardından satılmayan pay kalması durumunda; söz konusu paylar, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 2 iş günü süreyle halka arz edilecek.

Birincil Piyasa satışlarının ardından da elde kalan paylar olursa, şirket ortaklarından Hüseyin Çevik bu payları satın almayı taahhüt etti.

YENİ TEORİK FİYAT KAÇ TL OLDU?

Bedelli sermaye artırımı öncesinde (dün) 38,50 TL seviyesinden kapanış yapan CVKMD paylarında, yüzde 170 bedelli oranı ve 1,00 TL rüçhan kullanım fiyatı dikkate alınarak fiyat düzeltmesine gidildi.

Buna göre sermaye artırımı sonrası CVKMD için hesaplanan düzeltilmiş teorik fiyat 14,8889 TL olarak belirlendi (Fiyat adımına yuvarlanmamış teorik fiyattır).

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