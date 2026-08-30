Altın yatırımcısı oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Haftanın ilk bölümünde doların zayıflaması ve ABD'nin borç görünümüne ilişkin endişelerle yükselen altın, Fed cephesinden gelen şahin mesajların ardından yönünü aşağı çevirdi. Ons altın hafta içinde 4.697 doları görmesinin ardından 4.445 dolara kadar gerilerken, yeni hafta öncesinde uzmanların beklentileri de ikiye bölündü.

Haftanın zirvesi ile dip seviyesi arasındaki fark 250 doları aşarken, analistlerin bir bölümü 4.360 dolara kadar yeni bir geri çekilme ihtimaline işaret ediyor. Diğer tarafta ise yaşanan hareketin uzun vadeli yükseliş görünümünü bozmadığını düşünenler var.

ALTIN 4.700 DOLARIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Altın fiyatları haftaya güçlü başladı. Doların zayıflaması, ABD'nin borç görünümüne ilişkin endişeler ve Hazine tahvillerindeki gelişmeler değerli metale destek verdi.

Alımların devam etmesiyle ons altın salı günü 4.697 dolara kadar yükseldi. İç piyasada gram altın da aynı süreçte 7.123 TL'yi gördü.

Ancak haftanın ikinci bölümünde piyasanın havası tamamen değişti.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILADI

ABD ekonomisinin dirençli seyrini koruduğunu gösteren veriler ve enflasyonun yüksek kalması, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden fiyatlanmasına neden oldu.

Tahvil faizlerindeki yükseliş altın üzerinde baskı yaratırken Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da verdiği şahin mesajların ardından satışlar hızlandı.

Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dolar ve ABD tahvil faizleri yükseldi. Faiz getirisi bulunmayan altın ise bu ortamda haftanın ilk bölümünde elde ettiği kazançlarını geri verdi.

ZİRVEDEN 250 DOLARDAN FAZLA GERİLEDİ

Hafta içerisinde 4.697 dolara kadar çıkan ons altın, cuma günü 4.445 dolara kadar geriledi.

Böylece haftanın en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki fark 252 dolara ulaştı.

Dip seviyenin ardından sınırlı toparlanan ons altın haftayı yaklaşık 4.455 dolar seviyesinde tamamladı.

WALL STREET'TE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ ÖNDE

Sert fiyat hareketinin ardından gözler altının yeni haftada izleyeceği yöne çevrildi.

Kitco News'in haftalık anketine katılan 21 piyasa analistinin 10'u, yani yüzde 48'i, altın fiyatlarının yeni haftada yükselmesini bekliyor.

Altı analist fiyatların gerileyeceği tahmininde bulunurken beş analist yatay bir seyir öngörüyor.

Buna göre Wall Street'te yükseliş beklentisi ilk sırada yer alsa da analistler arasında güçlü bir görüş birliği bulunmuyor.

BİREYSEL YATIRIMCI DAHA İYİMSER

Bireysel yatırımcıların beklentilerinde ise yükseliş tarafı daha ağır basıyor.

207 kişinin katıldığı çevrimiçi ankette katılımcıların yüzde 59'u altının yeni haftada yükseleceğini tahmin etti.

Yatırımcıların yüzde 21'i düşüş beklerken yüzde 20'si fiyatların yatay kalacağı görüşünü paylaştı.

ALTINDA 4.360 DOLAR TAHMİNİ

Yeni hafta için aşağı yönlü tahminler de gündemde. Bannockburn Global Forex Genel Müdürü Marc Chandler, doların güçlenmeye devam edebileceğini ve bunun altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini düşünüyor.

Chandler'a göre altında ilk olarak 4.440 dolar seviyesi izlenecek. Bu bölgenin ardından 4.360 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ons altında haftanın zirvesi olan 4.697 dolardan 4.360 dolara kadar toplam geri çekilme 337 dolara ulaşmış olacak.

"SADECE SAĞLIKLI BİR GERİ ÇEKİLME"

Piyasadaki herkes son düşüşü daha büyük bir satış dalgasının başlangıcı olarak değerlendirmiyor.

Kıdemli Piyasa Stratejisti James Stanley, yaşanan hareketi sağlıklı bir geri çekilme olarak görüyor. ABD'nin yüksek borçluluğu ve kamu harcamalarına ilişkin endişelerin uzun vadede altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceğini düşünüyor.

Bu görüşe göre kısa vadeli satışlara rağmen altını yukarı taşıyan temel dinamikler tamamen ortadan kalkmış değil.

YENİ HAFTADA GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Altının yönü açısından yeni haftanın önemli gündemlerinden biri ABD'den açıklanacak istihdam verileri olacak.

Verilerin Fed'in faiz politikasına yönelik beklentileri değiştirmesi halinde dolar ve ABD tahvil faizlerinde yeni hareketler görülebilir. Bu durum doğrudan altın fiyatlarının yönünü de etkileyebilir.

Piyasada şimdi iki kritik bölge izleniyor. Aşağı yönlü senaryoda 4.440 ve 4.360 dolar, yeniden güç kazanılması halinde ise 4.700 dolar seviyesi yatırımcıların radarında olacak.