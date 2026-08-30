Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi şirketlerinin finansal sonuçlarında dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Bazı şirketler geçen yılki zararlarını kâra çevirirken bazı şirketlerde ise tablo tam tersine döndü. ASELSAN güçlü kâr artışıyla öne çıkarken SDTTR zarardan kâra geçti. OTKAR ve PATEK ise geçen yılın aynı dönemindeki kârlarının ardından bu yıl zarar açıkladı.

Açıklanan finansallar, savunma sanayi hisselerinde aynı dönemde oldukça farklı performansların ortaya çıktığını gösterdi.

SAVUNMA HİSSELERİNDE 6 AYLIK KÂR-ZARAR TABLOSU

Hisse 2026/6 Net Kâr/Zarar 2025/6 Net Kâr/Zarar Değişim 2Ç26 Net Kâr/Zarar ASELS 14,44 milyar TL kâr 8,46 milyar TL kâr Kâr %71 arttı 8,51 milyar TL kâr OTKAR -4,49 milyar TL -104,55 milyon TL Zarar yaklaşık 43 katına çıktı -2,78 milyar TL PAPIL -238,77 milyon TL -65,89 milyon TL Zarar yaklaşık 3,6 katına çıktı -114,02 milyon TL SDTTR 23,36 milyon TL kâr -82,36 milyon TL Zarardan kâra geçti 6,69 milyon TL kâr ALTNY -64,23 milyon TL 78,65 milyon TL kâr Kârdan zarara geçti 46,52 milyon TL kâr KATMR 318,92 milyon TL kâr 572,65 milyon TL kâr Kâr %44 azaldı -195,02 milyon TL PATEK -1,21 milyar TL 493,60 milyon TL kâr Kârdan zarara geçti -452,21 milyon TL

ASELS KÂRINI YÜZDE 71 ARTIRDI

ASELSAN (ASELS), 2026 yılının ilk 6 ayında 14 milyar 439 milyon TL net kâr açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8 milyar 461 milyon TL net kâr elde etmişti. Böylece net kâr yıllık bazda yüzde 71 arttı.

ASELSAN'ın yalnızca ikinci çeyrekteki net kârı ise 8 milyar 511 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarken esas faaliyet kârı yüzde 2 geriledi. Özkaynaklar ise çeyreklik bazda yüzde 2 yükseldi.

SDTTR ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR), ilk yarıda bilanço görünümünü tersine çeviren şirket oldu.

2025'in ilk 6 ayında 82 milyon 359 bin TL zarar açıklayan şirket, 2026'nın aynı döneminde 23 milyon 355 bin TL net kâr elde etti.

SDTTR'nin ikinci çeyrek net kârı 6 milyon 687 bin TL olurken şirketin hasılatı yıllık bazda yüzde 30 arttı.

ALTNY KÂRDAN ZARARA GEÇTİ AMA 2. ÇEYREKTE KÂR ETTİ

Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY), 2025'in ilk yarısındaki 78 milyon 647 bin TL net kârın ardından 2026'nın aynı döneminde 64 milyon 230 bin TL net zarar açıkladı.

Böylece şirket 6 aylık karşılaştırmada kârdan zarara geçmiş oldu.

Ancak yalnızca ikinci çeyreğe bakıldığında tablo değişti. ALTNY, ikinci çeyrekte 46 milyon 519 bin TL net kâr elde etti.

Şirketin hasılatı yıllık bazda yüzde 13 azalırken esas faaliyet kârında yüzde 28 düşüş yaşandı.

PATEK'TE 493,6 MİLYON TL KÂRDAN 1,2 MİLYAR TL ZARARA

Pasifik Teknoloji (PATEK), bilançosunda en sert değişim görülen şirketlerden biri oldu.

Şirket 2025 yılının ilk 6 ayında 493 milyon 602 bin TL net kâr açıklarken 2026'nın aynı döneminde 1 milyar 206 milyon TL net zarar kaydetti.

PATEK yalnızca ikinci çeyrekte 452 milyon 212 bin TL zarar açıkladı. Şirketin hasılatı yıllık bazda yüzde 45, özkaynakları ise çeyreklik bazda yüzde 11 azaldı.

OTKAR'DA ZARAR 4,5 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

Otokar (OTKAR), hem geçen yıl hem de bu yılın ilk yarısını zararla tamamladı ancak zarardaki artış dikkat çekti.

Şirketin 2025'in ilk yarısında 104 milyon 550 bin TL olan net zararı, 2026'nın aynı döneminde 4 milyar 493 milyon TL'ye yükseldi. Böylece zarar yaklaşık 43 katına çıktı.

OTKAR'ın ikinci çeyrekteki net zararı da 2 milyar 780 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalırken özkaynaklarında çeyreklik bazda yüzde 34 düşüş yaşandı.

PAPIL'DE ZARAR 3,6 KATINA ÇIKTI

Papilon Savunma (PAPIL) da zararını büyüten savunma şirketleri arasında yer aldı.

Şirket 2025'in ilk 6 ayında 65 milyon 894 bin TL zarar açıklarken 2026'nın aynı döneminde zarar 238 milyon 767 bin TL'ye ulaştı. Böylece PAPIL'in zararı yaklaşık 3,6 katına çıktı.

Şirket ikinci çeyrekte 114 milyon 18 bin TL net zarar kaydetti. Hasılat yıllık bazda yüzde 88 azalırken, özkaynaklar çeyreklik bazda yüzde 25 geriledi.

KATMR KÂRDA KALDI ANCAK KÂRI YÜZDE 44 AZALDI

Katmerciler (KATMR), 2026'nın ilk 6 ayında 318 milyon 920 bin TL net kâr açıkladı.

Şirket geçen yılın aynı döneminde 572 milyon 652 bin TL kâr elde etmişti. Böylece KATMR'ın net kârı yıllık bazda yüzde 44 azaldı.

KATMR'ın çeyreklik performansında ise zarar görüldü. Şirket ikinci çeyrekte 195 milyon 21 bin TL net zarar açıkladı.

Hasılat yıllık bazda yüzde 9 artmasına rağmen esas faaliyet kârı yüzde 30 azaldı.

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