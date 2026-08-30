Borsa İstanbul'da yeni haftada 6 hisse senedini ilgilendiren Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kararlarının süresi dolacak. 31 Ağustos-4 Eylül işlem haftasında BIGEN, ANELE, ODINE, KTLEV, OZATD ve KARTN paylarına daha önce getirilen bazı işlem kısıtlamaları sona erecek.

BU HAFTA 6 HİSSEDE TEDBİRLER SONA ERECEK

Borsa İstanbul'da 31 Ağustos-4 Eylül işlem haftasında toplam 6 hisse senedinde VBTS kapsamında uygulanan bazı tedbirlerin süresi dolacak.

31 Ağustos Pazartesi günü BIGEN, ANELE, ODINE ve KTLEV paylarındaki tedbirler sona erecek. OZATD ve KARTN'de ise tedbirlerin bitiş tarihi 3 Eylül olacak.

Hisse Şirket Tedbirin sona ereceği tarih Sona erecek tedbir BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları 31 Ağustos 2026 Kredili işlem yasağı, brüt takas ANELE Anel Elektrik 31 Ağustos 2026 Kredili işlem yasağı, brüt takas ODINE Odine Solutions Teknoloji 31 Ağustos 2026 Kredili işlem yasağı KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman 31 Ağustos 2026 Kredili işlem yasağı OZATD Özata Denizcilik 3 Eylül 2026 Kredili işlem yasağı, brüt takas KARTN Kartonsan 3 Eylül 2026 Kredili işlem yasağı

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul'da payların işlem gördüğü pazardaki mevcut kurallardan bağımsız olarak, fiyat hareketleri ve işlem dinamikleri doğrultusunda belirli hisselere kademeli şekilde ek tedbirler uygulanmasına imkan veren bir sistem.

VBTS kapsamında bir hisseye kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi veya tek fiyat yöntemi gibi farklı tedbirler getirilebiliyor. Hangi tedbirin uygulanacağı ve ne kadar süre geçerli olacağı Borsa İstanbul tarafından duyuruluyor.

TEDBİRLERİN KALKMASI NEDEN ÖNEMLİ?

VBTS tedbirleri yatırımcıların ilgili hissedeki işlem imkanlarını doğrudan etkileyebiliyor. Örneğin kredili işlem yasağının sona ermesiyle birlikte pay yeniden kredili işlemlere konu olabilirken, brüt takas tedbirinin kalkması da takas koşullarını değiştiriyor.

Bu nedenle tedbirlerin sona ereceği tarihler özellikle söz konusu hisseleri takip eden yatırımcılar açısından önem taşıyor.

Ancak tedbirin kalkması tek başına hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor. Tedbir sonrası fiyat hareketleri piyasa koşulları, şirket haberleri, yatırımcı talebi ve diğer faktörlere göre şekilleniyor.

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