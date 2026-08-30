Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), şirketin tüzel kişi ortağı Pusula Finans Holding A.Ş.'nin aldığı pay alım kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamaya göre holding, KTLEV'deki pay sahipliğini artırmak amacıyla toplam tutarı 10 milyar TL'yi aşmayacak şekilde borsadan pay alımı gerçekleştirecek.

PUSULA FİNANS HOLDİNG'DEN 10 MİLYAR TL'YE KADAR ALIM KARARI

Katılımevim tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin tüzel kişi ortağı Pusula Finans Holding A.Ş.'nin 30.08.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında Şirketimize iletilen bildirimde;

Pusula Finans Holding A.Ş.'nin, Şirketimiz Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin güçlü finansal yapısına, büyüme perspektifine ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeline duyduğu güven doğrultusunda, Şirketimiz sermayesindeki pay sahipliğinin artırılması amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarından (KTLEV), toplam alım tutarı 10.000.000.000,00 TL'yi (On Milyar Türk Lirası) aşmayacak şekilde pay alımı gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, pay alım işlemleri piyasa koşulları çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda gerçekleştirilecek olup, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

ALIMLAR BORSA İSTANBUL'DAN YAPILACAK

Karara göre Pusula Finans Holding'in KTLEV paylarında gerçekleştireceği alımların toplam tutarı 10 milyar TL'yi aşmayacak. İşlemler, piyasa koşullarına bağlı olarak Borsa İstanbul Pay Piyasası üzerinden gerçekleştirilecek.

Açıklamada belirli bir pay adedi veya alım fiyatı belirtilmezken, gerçekleştirilecek işlemlerin daha sonra mevzuat kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

KTLEV HİSSE GELİŞMELERİ

Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) payları haftanın son işlem gününde güçlü alımlarla yükseldi. Hisse, cuma günkü işlemlerde yüzde 2,99 değer kazanarak 69,00 TL seviyesinden haftayı tamamladı.

Şirketin açıkladığı 6 aylık konsolide verilere göre, 30 Haziran 2026 itibarıyla 22,93 milyar TL net kâr elde edildi. Tasarruf finansman gelirleri ise 9,20 milyar TL seviyesine ulaştı.