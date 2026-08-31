1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO), küresel teknoloji şirketi Uber ile Türkiye'de elektrikli araç dönüşümüne yönelik önemli bir adım attı. Şirket, Uber B.V. ile Karşılıklı Mutabakat Metni (MOU) imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

BINHO VE UBER'DEN ELEKTRİKLİ TAKSİ İŞ BİRLİĞİ

1000 Yatırımlar Holding ile Uber arasında imzalanan mutabakat kapsamında taraflar, Türkiye'deki taksi ekosisteminin modernizasyonunu hızlandırmak ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla stratejik iş birliği yapmayı öngörüyor.

Plan kapsamında Uber'in küresel teknoloji altyapısı ile 1000 Yatırımlar Holding ve BinBin'in yerel operasyonel deneyiminin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞİN KOLAYLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

İş birliğiyle yeşil ulaşım alanındaki işletme giderlerinin azaltılması, elektrikli araçlara geçişin kolaylaştırılması ve sürücülerin uzun vadeli potansiyelinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Şirket ayrıca söz konusu adımın karbon emisyonlarının azaltılmasına ve daha temiz şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlamasını bekliyor.