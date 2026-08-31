CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), ABD pazarındaki faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken yeni bir gelişmeyi yatırımcılarla paylaştı. Şirket, ABD'de güneş paneli satışına yönelik yaklaşık 48 milyon dolarlık iş hacmi öngören niyet mektubu imzalandığını açıkladı.

CW Enerji tarafından 31 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, anlaşmanın şirketin ABD'deki bağlı ortaklığı üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

CW ENERJİ'DEN 48 MİLYON DOLARLIK ABD HAMLESİ

Açıklamaya göre CW Enerji'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bağlı ortaklığı CW Energy USA, Inc. ile yine ABD'de yerleşik bir müşteri arasında fotovoltaik güneş paneli satışına ilişkin Niyet Mektubu (LOI) imzalandı.

Niyet mektubu kapsamında öngörülen toplam iş hacminin 48 milyon 45 bin 195 dolar olduğu açıklandı.

SEVKİYAT İÇİN TARİH VERİLDİ

Anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek güneş paneli sevkiyatlarının 4 Aralık 2026 tarihinden önce tamamlanması planlanıyor.

Şirket, söz konusu niyet mektubunun ardından nihai sözleşmenin imzalanması ve süreçte ortaya çıkabilecek önemli gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.