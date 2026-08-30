Galatasaray, Rafael Leao transferine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Sarı-kırmızılılar, AC Milan'a ödenecek bonservis bedelinin yanı sıra futbolcuyla imzalanan 4 yıllık sözleşmenin maliyetini de duyurdu.

LEAO'NUN GALATASARAY'A MALİYETİ BELLİ OLDU

KAP açıklamasına göre Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için AC Milan'a 38 milyon euro sabit bonservis bedeli ödeyecek.

Leao ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken futbolcuya her sezon 10 milyon euro net garanti ücret verilecek. Böylece oyuncunun 4 yıllık garanti ücreti toplam 40 milyon euroya ulaşacak.

Bonservis ve garanti ücret birlikte hesaplandığında transferin açıklanan sabit maliyeti 78 milyon euro olacak. Bunun yanında Leao'nun ileride başka bir kulübe satılması halinde elde edilecek kârın yüzde 20'si AC Milan'a ödenecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20’lik bölümü AC Milan S.p.A.’ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GSRAY HİSSESİ HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Galatasaray Sportif (GSRAY) payları haftanın son işlem gününde artan satış baskısıyla karşılaştı.

Hisse, cuma günkü işlemlerde yüzde 2,63 değer kaybederek 1,11 TL'den haftayı tamamladı.