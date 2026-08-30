ASELS hissesinde 24-28 Ağustos haftasında en fazla alım ve satış yapan aracı kurumlar belli oldu. Haftalık dağılımda Tera Yatırım ve Ak Yatırım alım tarafında ilk iki sırada yer alırken, Bank of America 5,3 milyon lota yaklaşan net satışla satıcılar listesinin başında yer aldı. BofA'nın ASELS'teki haftalık net satışının yaklaşık 2,8 milyar TL olduğu da görülüyor.

BANK OF AMERICA SATIŞLARIN YARISINDAN FAZLASINI YAPTI

ASELS'te 24-28 Ağustos haftasının satış tarafında Bank of America açık ara ilk sırada yer aldı. Kurum, 399,492 TL ortalama maliyetle 5 milyon 298 bin 532 lot net satış gerçekleştirdi.

Bank of America, ilk 5 satıcı kurumun işlemleri içerisinde yüzde 55,44 paya sahip oldu. Böylece ASELS'teki satışların yarısından fazlası tek başına BofA üzerinden gerçekleşti.

İş Yatırım 1 milyon 421 bin 454 lot ve yüzde 14,87 payla ikinci sırada bulunurken, Deniz Yatırım yüzde 6,46, Meksa yüzde 6 ve Global Menkul yüzde 4,92 pay aldı.

Aracı Kurum Net Satış Pay Maliyet Bank of America 5.298.532 lot %55,44 399,492 TL İş Yatırım 1.421.454 lot %14,87 405,852 TL Deniz Yatırım 617.832 lot %6,46 406,496 TL Meksa 573.820 lot %6,00 404,207 TL Global Menkul 469.733 lot %4,92 398,153 TL

ALIMLARIN YÜZDE 33,42'Sİ TERA'DAN

Alım tarafında ise Tera Yatırım ilk sırada yer aldı. Kurum 3 milyon 193 bin 576 lot net alımla yüzde 33,42 paya ulaştı.

Ak Yatırım yüzde 21,16 ile ikinci, A1 Capital yüzde 10,37 ile üçüncü sırada yer aldı. Yapı Kredi'nin payı yüzde 7,60, Bulls Yatırım'ın payı ise yüzde 4,55 oldu.

Aracı Kurum Net Alım Pay Maliyet Tera Yatırım 3.193.576 lot %33,42 403,053 TL Ak Yatırım 2.022.435 lot %21,16 406,305 TL A1 Capital 990.682 lot %10,37 406,490 TL Yapı Kredi 726.519 lot %7,60 409,051 TL Bulls Yatırım 434.983 lot %4,55 404,136 TL

Bu tabloyla birlikte yeni haftada Bank of America'nın ASELS'teki satışlarına devam edip etmeyeceği ve Tera ile Ak Yatırım'ın alımlarını sürdürüp sürdürmeyeceği yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında olacak.

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