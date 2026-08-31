15 Ekim 2026'da yatırımcılarına hisse başına brüt 2,1911471 TL, net 1,8624750 TL temettü dağıtmaya hazırlanan Astor Enerji (ASTOR) için 2027 yılı temettü beklentisi belli oldu.

2026'nın ilk 6 ayında 4 milyar 646 milyon TL net kâr açıklayan şirketin, gelecek yıl da hissedarlarına nakit temettü dağıtması bekleniyor.

İŞ YATIRIM'DAN ASTOR İÇİN TEMETTÜ TAHMİNİ

İş Yatırım, Astor Enerji'nin 2027 yılında yüzde 30 kâr dağıtım oranıyla toplam 3 milyar 5 milyon TL nakit temettü dağıtacağını öngördü.

Kurumun tahminine göre ASTOR yatırımcılarına hisse başına 3,011 TL temettü verebilir. Beklenen temettü verimi ise yüzde 0,86 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu rakamlar İş Yatırım'ın tahminlerini yansıtıyor. Astor Enerji'nin 2027 yılına ilişkin kesin temettü tutarı şirketin alacağı kâr dağıtım kararıyla netleşecek.

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