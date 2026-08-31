Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen pay sahipliği değişimlerini açıkladı. ALKLC, MANAS, OZRDN ve PASEU paylarında yatırımcı ve fonların sermayedeki oranlarında dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği'nin 12'nci maddesi kapsamında KAP'ta yayımlanan verilere göre, 4 şirkette toplam 6 pay sahibi ve fonun oranı bildirim yapılmasını gerektiren eşikleri geçti.

ALKLC'DE YÜZDE 5 EŞİĞİ AŞILDI

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) paylarında Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu'nun sahip olduğu payların nominal değeri 5 milyon 330 bin 424 TL'den 6 milyon 330 bin 424 TL'ye yükseldi.

Fonun ALKLC sermayesindeki payı yüzde 4,76'dan yüzde 5,65'e çıkarak kritik yüzde 5 eşiğini aştı.

MANAS'TA İKİ FONUN ORANI DEĞİŞTİ

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) paylarında Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu'nun nominal pay tutarı 6 milyon 681 bin 728 TL'den 17 milyon 124 bin 756 TL'ye çıktı.

Böylece fonun MANAS sermayesindeki payı yüzde 2,02'den yüzde 5,17'ye yükselerek yüzde 5 eşiğinin üzerine çıktı.

Aynı hissede Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu'nun payları ise 41 milyon 234 bin 260 TL'den 30 milyon TL'ye geriledi. Fonun sermayedeki oranı yüzde 12,46'dan yüzde 9,06'ya inerek yüzde 10 eşiğinin altına düştü.

OZRDN'DE ORAN YÜZDE 0,80'DEN YÜZDE 5,29'A ÇIKTI

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) paylarında şirketin sahip olduğu payların nominal tutarı 587 bin 41 TL'den 3 milyon 888 bin 787,50 TL'ye yükseldi.

Bu değişimle sermayedeki pay oranı yüzde 0,80'den yüzde 5,29'a çıkarak yüzde 5 eşiğini geçti.

PASEU'DA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) paylarında Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun nominal pay tutarı 24 milyon 221 bin 8 TL'den 57 milyon 818 bin 952 TL'ye yükseldi.

Fonun PASEU sermayesindeki payı yüzde 3,60'tan yüzde 8,60'a çıkarak yüzde 5 eşiğinin üzerine taşındı.

Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun PASEU'daki payı ise ters yönde hareket etti. Nominal tutar 103 milyon 670 bin 553 TL'den 55 milyon 417 bin 696 TL'ye inerken sermayedeki oran yüzde 15,43'ten yüzde 8,25'e geriledi. Böylece hem yüzde 15 hem de yüzde 10 eşikleri aşağı yönlü geçildi.