Borsa İstanbul, 31 Ağustos 2026 tarihinde hak kullanımı nedeniyle bir hissenin fiyatında değişiklik yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamaya göre Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) paylarında nakit temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildi. Şirketin payları bugün temettü hakkı kullanılmış olarak işlem görmeye başladı.

SUWEN TEMETTÜ ÖDEMESİ BUGÜN

Suwen Tekstil, pay başına brüt 0,1785714 TL, net 0,1517856 TL nakit temettü dağıtacak.

Hissenin önceki kapanış fiyatı 6,38 TL olurken temettü verimi yüzde 2,80 olarak hesaplandı. Temettünün ayrılmasının ardından SUWEN payları için teorik fiyat 6,201 TL olarak belirlendi. (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

SUWEN TEMETTÜ DETAYLARI

Şirket Brüt Temettü Net Temettü Temettü Verimi Önceki Kapanış Teorik Fiyat SUWEN 0,1785714 TL 0,1517856 TL %2,80 6,38 TL 6,201 TL

SUWEN HİSSESİNDE FİYAT NEDEN DEĞİŞTİ?

Temettü dağıtan şirketlerin paylarında hak kullanımının gerçekleştiği gün teorik fiyat düzeltmesi yapılıyor. Bu nedenle SUWEN'in 6,38 TL olan önceki kapanış fiyatından pay başına brüt temettü tutarı düşülerek teorik fiyat hesaplandı.

Dolayısıyla hissede temettü nedeniyle yapılan bu teknik düzeltme, tek başına yatırımcının piyasa hareketinden kaynaklanan yüzde 2,8'lik bir kayıp yaşadığı anlamına gelmiyor. Hissenin gün içindeki gerçek fiyat hareketi ise piyasadaki arz ve talebe göre oluşacak.

TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

SUWEN paylarında temettü hak kullanım tarihi 31 Ağustos 2026 olarak gerçekleşti. Temettü hakkından yararlanan yatırımcılara yapılacak ödeme, takas sürecinin ardından yatırım hesaplarına nakit olarak yansıyacak.

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