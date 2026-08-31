Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) hissedarları, 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla yüzde 900 oranındaki bedelsiz pay güncellenmesinden yararlanabilecek.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 2 Haziran 2026 tarihinde aldığı karar ve 4 Haziran 2026’da SPK’ya yapılan resmi başvuru doğrultusunda gerçekleşecek süreçte şu detaylar öne çıkıyor:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000 TL

• Artırılacak Tutar: 900.000.000 TL (Yüzde 900 bedelsiz)

• Yeni Çıkarılmış Sermaye: 1.000.000.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.000.000.000 TL

• Karşılanan Kaynak: Tamamı enflasyon düzeltmesi olumlu farkları

YATIRIMCILARI NE BEKLİYOR?

1 Eylül 2026 Salı günü seans açılışıyla birlikte BLCYT paylarında düzeltilmiş fiyat uygulamasına gidilecek.

Portföyünde BLCYT hissesi bulunduran yatırımcılar, herhangi bir ücret ödemeden ellerindeki her 1 hisse için 9 yeni hisse daha alarak toplam pay adetlerini 10 katına çıkarmış olacak.

Şirketin piyasa değeri değişmezken, hisse fiyatı da aynı oranda (yüzde 900 bedelsiz oranına göre 10'a bölünerek) teorik fiyatına ayarlanacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.