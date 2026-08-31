Kurulun olumsuz kararının ardından kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden metin yayımlayan Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE), kararın stratejik büyüme planlarını aksatmayacağını vurguladı.

Aksu Enerji Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, temel önceliğin şirketin orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri ile sürdürülebilir enerji üretimi olduğu belirtildi.

SPK'nın ret kararına rağmen vizyonlarından taviz vermeyeceklerini ifade eden yönetim, yasal mevzuat çerçevesinde alternatif yolların değerlendirileceğini duyurdu.

BİRLEŞME VE SATIN ALMA OPSİYONLARI MASADA

Şirket açıklamasında öne çıkan stratejik adımlar ve gelecek planları şu şekilde sıralandı:

• Stratejik Öncelik: Başta Ayduran Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. olmak üzere, potansiyel birleşme ve satın alma fırsatları yasal çerçevede yeniden ele alınacak.

• Alternatif İş Birlikleri: Şirketin ve yatırımcıların menfaatini koruyacak finansal ve operasyonel iş birliği opsiyonları titizlikle incelenecek.

• Mevzuata Uyum: Tüm yeni süreçler sermaye piyasası düzenlemelerine tam uyum prensibiyle yürütülecek.

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