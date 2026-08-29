Haftalık verilerde BofA’nın net işlem hacmi 8,41 milyar TL satış tarafında gerçekleşti.

BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

BofA’nın alım tarafında CANTE ilk sırada yer aldı. Kurum, CANTE’de 59,07 milyon lot net alım gerçekleştirdi. CANTE’yi SKBNK, TSPOR, SASA ve EREGL takip etti.

Hisse Net Alım (Lot) Pay CANTE 59.067.152 %10,25 SKBNK 49.565.102 %8,60 TSPOR 39.870.113 %6,92 SASA 33.527.037 %5,82 EREGL 24.345.467 %4,22

Alım tarafında CANTE’deki 59,1 milyon lotluk net işlem dikkat çekerken, SKBNK’de 49,6 milyon, TSPOR’da ise 39,9 milyon lotluk net alım yapıldı.

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay BJKAS -112.606.648 %18,45 AKBNK -37.123.328 %6,08 ISCTR -29.236.299 %4,79 PEKGY -23.313.433 %3,82 MARTI -17.924.136 %2,94

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