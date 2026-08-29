Hisseler haftalık bazda yüzde 35,43 değer kazanarak 46,10 TL’den haftayı tamamladı.

Halkbank’ta hafta boyunca gerçekleşen işlemlerde alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu. Haftalık verilerde ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 12,84 milyon lot olurken, ilk 5 satıcı kurumun net satışı 6,70 milyon lot seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net Alım (Lot) Pay Ziraat Yatırım 5.527.270 %42,00 Piramit 3.483.176 %26,47 A1 2.410.546 %18,32 Şeker Yatırım 1.154.448 %8,77 Kuzey 262.000 %1,99

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net Satış (Lot) Pay İş Yatırım -2.222.913 %16,89 Garanti -1.382.889 %10,51 Yatırım Finansman -1.068.683 %8,12 İnfo -1.021.830 %7,76 Burgan -1.008.146 %7,66

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.