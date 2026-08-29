Yeni ev tutacak kiracıların dikkat etmesi gereken noktalar da gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle depozito konusunda kira sözleşmesinde kullanılan ifadelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte okulların kayıt sürecinin başlaması ve tayinler, konut piyasasında ev değişikliklerini artırdı. Ancak yeni bir eve taşınırken yapılan kira sözleşmelerinde bazı ayrıntılara dikkat edilmemesi, ilerleyen dönemde kiracıların mağduriyet yaşamasına neden olabiliyor.

Bu noktada öne çıkan konuların başında depozito geliyor.

DEPOZİTODA “KİRA BEDELİ” DETAYI

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, kira sözleşmesinin depozito bölümünde yalnızca sabit bir TL tutarı yerine “kira bedeli” ifadesinin kullanılmasına dikkat çekti.

Akçam, depozitonun doğrudan Türk lirası cinsinden belirlenmesi halinde geçen süre içerisinde enflasyon nedeniyle değer kaybedebileceğini belirtti. Sözleşmede depozitonun bir veya iki kira bedeli şeklinde belirtilmesi durumunda ise evin tahliye edildiği tarihteki güncel kira değeri üzerinden iade alınabileceğini ifade etti.

KİRA SÖZLEŞMESİNDE BU NOKTALARA DİKKAT

Akçam, sözleşme yapılırken ev sahibiyle yüz yüze görüşülmesinin önemine de dikkat çekti. Ev sahibi yerine başka bir kişiyle işlem yapılması durumunda ise resmî vekaletname talep edilmesi gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra yasal kira artış oranlarının sözleşmeye açık şekilde eklenmesi ve kira ödemelerinin mutlaka banka üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Uzmanların uyarılarına göre yeni bir konut kiralarken yalnızca kira bedeline değil, depozito şartlarına, kira artış hükümlerine ve ödeme yöntemine de dikkat etmek, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi