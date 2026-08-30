Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerinde geçen hafta hareketli geçti. Şirketlerden peş peşe yeni iş anlaşmaları, sermaye artırımları, temettü ve sipariş açıklamaları gelirken bazı işlemlerin büyüklüğü milyarlarca liraya ulaştı.

24-28 Ağustos haftasında ETILR, PSGYO, EFOR, BRLSM, CWENE, SDTTR, YEOTK ve FORTE tarafından yapılan açıklamalar gündeme geldi. Pasifik GYO ve Efor Yatırım milyarlarca liralık sermaye artırımı kararları açıklarken, CW Enerji yüzde 53,02 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu. SDTTR ise hem yurt içinden hem de yurt dışından yeni siparişler aldı.

ETILR'DEN 4,5 MİLYON TL'LİK TEMETTÜ KARARI

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), 2025 yılı kârından ortaklarına toplam 4,5 milyon TL nakit temettü dağıtılması teklifini Genel Kurulun onayına sunma kararı aldı.

Böylece şirketin temettü dağıtımına ilişkin nihai karar Genel Kurulda verilecek.

PSGYO'DAN 7,5 MİLYAR TL'LİK SERMAYE ARTIRIMI HAMLESİ

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO), mevcut ortakların rüçhan haklarını tamamen kısıtlayarak toplam 7,5 milyar TL satış hasılatı sağlayacak tahsisli bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurma kararı aldı.

Haftanın KAP bildirimleri arasında büyüklüğüyle öne çıkan işlemlerden biri PSGYO'nun kararı oldu.

EFOR 3 MİLYAR TL'LİK SERMAYE ARTIRIMI KARARI ALDI

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR), İbrahim Akkuş'a tahsis edilmek üzere 3 milyar TL satış hasılatı hedeflenen sermaye artırımı yapılmasına karar verdi.

Şirketin açıkladığı işlem de haftanın milyar TL büyüklüğündeki sermaye artırımı kararları arasında yer aldı.

BRLSM'DEN TSK PROJESİ İÇİN 541 MİLYON TL'LİK SÖZLEŞME

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM), bağlı ortaklığıyla birlikte TSK Ay Yıldız Müşterek Karargâhı projesi kapsamında toplam 541 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

CWENE YÜZDE 53,02 BEDELSİZ İÇİN SPK'YA BAŞVURDU

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), sermayesini 1 milyar 78 milyon 290 bin 9 TL'den 1 milyar 650 milyon TL'ye çıkaracak sermaye artırımına ilişkin SPK'ya başvurdu.

Şirketin başvurusuna konu bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 53,02 olarak açıklandı.

SDTTR'DEN PEŞ PEŞE İKİ SİPARİŞ

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), geçen hafta iki ayrı sipariş açıkladı.

Şirket, yurt dışındaki bir müşterisinden savunma elektroniği alanında 4 milyon 776 bin 240 dolar tutarında sipariş aldı.

SDTTR ayrıca yurt içindeki bir müşterisinden yine savunma elektroniği alanında 1 milyon 406 bin dolar tutarında sipariş aldı.

Böylece şirketin iki açıklamasındaki sipariş büyüklüğü toplam 6 milyon 182 bin 240 dolara ulaştı.

YEOTK'DAN 9,54 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), Azerenerji CJSC ile Nahçıvan'da kurulacak 40 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi için 9,54 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

FORTE 43,45 MİLYON TL'LİK SİPARİŞ ALDI

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren bir kamu kuruluşundan KDV hariç 43 milyon 454 bin 670 TL tutarında sipariş aldı.