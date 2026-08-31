Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR), sponsorluk ve futbolcu transferine ilişkin iki yeni anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Anlaşmalar kapsamında kulüp sponsorluktan 400 bin euro gelir elde ederken, Göktan Gürpüz de satın alma opsiyonuyla Çorum'a kiralandı.

TRABZONSPOR'A 400 BİN EUROLUK SPONSORLUK

Trabzonspor ile Albayrak Tasarruf Finansman A.Ş. arasında 2026-2027 futbol sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre Albayrak Tasarruf Finansman, profesyonel takımın "Şort Arkası" sponsoru olacak. Şort arkası reklamı ve çeşitli reklam haklarını kapsayan sözleşme karşılığında Trabzonspor'a 400 bin euro + KDV ödeme yapılacak.

GÖKTAN GÜRPÜZ ÇORUM'A KİRALANDI

Trabzonspor ayrıca profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz'ün 2026-2027 sezonu için Çorum Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Çorum, Trabzonspor'a 200 bin euro + KDV kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 2 milyon euro + KDV tutarında satın alma opsiyonu bulunuyor.

Göktan Gürpüz'ün 2026-2027 sezonundaki maliyetlerinin tamamı da Çorum Kulübü tarafından karşılanacak.

Böylece Trabzonspor, sponsorluk ve kiralama bedelinden toplam 600 bin euro + KDV gelir sağlayacak. Çorum'un 2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması halinde transferden elde edilecek toplam tutar daha da artacak.

TSPOR HİSSESİNDE SON DURUM

Trabzonspor sportif (TSPOR) bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. -2,65 % oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı TSİ 14.22 itibarıyla 1,10 TL olarak işlem görüyor.