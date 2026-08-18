SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı.

Açıklanan finansal tablolara göre SDTTR, 1 Ocak - 30 Haziran 2026 döneminde toplam 23.355.204 TL net dönem kârı elde etti.

Şirket, 2025 yılının ilk altı ayında 82.359.016 TL zarar açıklamıştı. Şirketin yalnızca ikinci çeyrekte (3 aylık dönem) elde ettiği kâr ise 6.686.807 TL olarak kayıtlara geçti.

HASILATTA YÜZDE 30’LUK ARTIŞ

Yılın ilk yarısında operasyonel performansını ve teslimatlarını artıran SDT Uzay, toplam hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında yükseltmeyi başardı.

Finansal Özet (2026/6)



• Net Dönem Kârı (6 Aylık): 23,35 milyon TL (Geçen yıl: -82,35 milyon TL)

• Çeyreklik Net Kâr (2Ç26): 6,68 milyon TL

• Hasılat Değişimi: Yüzde 30 artış

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