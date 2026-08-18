Enerji sektörünün önde gelen oyuncularından Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 2026 yılı ikinci çeyreğine (2026/6) ait özet finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, operasyonel karlılığındaki artış ve net parasal pozisyon kayıplarındaki gerilemenin etkisiyle net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 oranında artırarak 4,6 milyar TL seviyesine taşıdı.

FAVÖK VE SATIŞ GELİRLERİNDE YUKARI YÖNLÜ SEYİR

Açıklanan gelir tablosuna göre Astor Enerji'nin toplam satış gelirleri, geçen yılın ilk yarısındaki 17,8 milyar TL seviyesinden yüzde 7 artışla 19,2 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin brüt kârı yüzde 12 artarak 7,8 milyar TL’ye ulaşırken, operasyonel verimliliği simgeleyen FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) ise yüzde 16 yükselişle 6,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net parasal pozisyon kayıplarının 5,1 milyar TL'den 4,3 milyar TL'ye gerilemesi de kârlılıktaki güçlü sıçramayı destekleyen ana unsurlardan biri oldu.

FİNANSAL ÖZET (2026/6)

• Net Satışlar: 19,21 Milyar TL (yüzde 7 artış)

• Brüt Kâr: 7,85 Milyar TL (yüzde 12 artış)

• FAVÖK: 6,75 Milyar TL (yüzde 16 artış)

• Net Dönem Kârı: 4,64 Milyar TL (yüzde 88 artış)

VARLIKLAR BÜYÜDÜ, GÜÇLÜ NAKİT POZİSYONU KORUNDU

2026'nın ilk çeyreğine kıyasla bilançosunu büyütmeye devam eden şirketin toplam varlıkları yüzde 12 artışla 70,5 milyar TL'ye ulaştı.

Bu dönemde duran varlıklar yüzde 24’lük belirgin bir artışla 22,6 milyar TL'ye çıkarken, özkaynaklar ise yüzde 7 büyüyerek 43,7 milyar TL oldu.

Astor Enerji, eksi 9,4 milyar TL'lik net borç kalemiyle bilançosundaki güçlü net nakit pozisyonunu korumayı sürdürdü.

PİYASA VE ÇARPAN GÖSTERGELERİ

339,50 TL hisse fiyatıyla işlem gören Astor Enerji'nin toplam piyasa değeri 338,8 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel finansal tabloların ardından şirketin çarpan verileri şu şekilde gerçekleşti:

• F/K (Fiyat/Kazanç): 30,25

• PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri): 7,74

• FD/FAVÖK: 23,52

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