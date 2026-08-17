Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı son bildirimle Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) paylarında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında yeni kısıtlamaların devreye alındığını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda uygulanan tedbir tedbiri uyarınca, PRZMA hisseleri 18 Ağustos 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) itibaren 17 Eylül 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

PAZAR VE DİĞER DÜZENLEMELERDEN BAĞIMSIZ UYGULANACAK

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda, VBTS kapsamında alınan kararların uygulanışına dair şu kritik hatırlatmalara yer verildi:

• Müstakil Uygulama: VBTS tedbirleri, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişiklikleri veya diğer nedenlerle uygulanan esaslardan bağımsız olarak değerlendirilir.

• Geçerlilik Süresi: Tedbirler, diğer düzenleme ve kararlarla yürürlüğe giren işlem kurallarından ayrı olarak belirlenen tedbir süresinin sonuna kadar kesintisiz uygulanmaya devam eder.

• Açığa Satış Kuralı: SPK’nın 05/12/2024 tarihli kararı doğrultusunda, borsada açığa satış işlemleri yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylar için gerçekleştirilebilmektedir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.