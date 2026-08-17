17 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., kritik eşik kabul edilen yüzde 20 sınırının altına düştü.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 12. maddesi kapsamında yapılan bilgilendirmeye göre Hedef Portföy bünyesindeki fonlar, 13 Ağustos 2026 tarihinde 50.000.000 nominal adet INFO hisse satışı gerçekleştirdi.

Dev satış işlemi öncesinde ve sonrasında oluşan hissedarlık tablosu şu şekilde gerçekleşti:

• İşlem Öncesi Sermaye Oranı: Yüzde 21,486

• Satılan Pay Adedi: 50.000.000 lot

• İşlem Sonrası Sermaye Oranı: yüzde 16,280

Gerçekleştirilen 50 milyon lotluk satışla birlikte Hedef Portföy’ün İnfo Yatırım sermayesindeki doğrudan ve dolaylı payı yüzde 20 eşiğinin altına inerek yüzde 16,280 seviyesine geriledi.

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