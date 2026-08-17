Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 6 milyon 737 bin 601 lira seviyesinden tamamladı.

Gün içinde en düşük 6 milyon 726 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 781 bin lira seviyelerini test eden standart altın, kapanışa doğru 6,73 milyon lira bandında dengelendi.

PİYASADA 4,2 MİLYAR LİRALIK HACİM

KMKTP’de gerçekleşen işlemlere ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde şekillendi:

• Altın İşlem Miktarı: 624,86 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 4.218.902.758,07 TL

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 4.269.972.650,57 TL

ALTIN BORSASINDA LİDER KURUMLAR

Gün boyunca altın piyasasında en yüksek işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Türkiye Vakıflar Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Dünya Katılım Bankası

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