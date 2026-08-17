Google Haberler

Önceki kapanışını 6 milyon 722 bin liradan gerçekleştiren standart altının kilogram fiyatı, yükseliş eğilimini korudu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 6 milyon 737 bin 601 lira seviyesinden tamamladı.

Gün içinde en düşük 6 milyon 726 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 781 bin lira seviyelerini test eden standart altın, kapanışa doğru 6,73 milyon lira bandında dengelendi.

PİYASADA 4,2 MİLYAR LİRALIK HACİM

KMKTP’de gerçekleşen işlemlere ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde şekillendi:

• Altın İşlem Miktarı: 624,86 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 4.218.902.758,07 TL

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 4.269.972.650,57 TL

Altının kilogram fiyatı 6,73 milyon lirayı aştı, Görsel 1

ALTIN BORSASINDA LİDER KURUMLAR

Gün boyunca altın piyasasında en yüksek işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Türkiye Vakıflar Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Dünya Katılım Bankası

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.812,26 6.813,00 % 1.13 18:24
Ons Altın / TL 211.818,11 211.864,98 % 1.1 18:39
Ons Altın / USD 4.422,09 4.422,69 % 1.05 18:39
Çeyrek Altın 10.899,61 11.139,25 % 1.13 18:24
Yarım Altın 21.731,10 22.278,50 % 1.13 18:24
Ziynet Altın 43.598,44 44.420,73 % 1.13 18:24
Cumhuriyet Altını 44.443,00 45.115,00 % 0.08 16:39
Tüm Altın Fiyatları

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KERVN temettü kararını duyurduKERVN temettü kararını duyurdu
Reysaş GYO’dan 278,2 milyon TL’lik peşin alımReysaş GYO’dan 278,2 milyon TL’lik peşin alım

Google Haberler