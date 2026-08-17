Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu’nun 17 Ağustos 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak çıkarılacak yeni payların tamamı, halka arz edilmeksizin şirketin hâkim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.’ye satılacak.

ERDEMOĞLU HOLDİNG DEVREDE: 7,18 MİLYAR TL NAKİT GİRİŞİ

Şirketin 52 milyar 501 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 60 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı sınırları içerisinde artırmayı hedefleyen hamlenin öne çıkan detayları şöyle:

• Hedeflenen Satış Hasılatı: Toplam 7.185.000.000 TL

• Satış Yöntemi: Halka arz edilmeksizin, Borsa İstanbul ilgili pazarında toptan satış yoluyla tahsisli satış.

• Alıcı: Şirketin hâkim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.

• Pay Niteligi: Her biri 0,01 TL itibari değerde, nama yazılı, imtiyazsız ve Borsada işlem görebilir nitelikte.

KESİN SERMAYE RAKAMI BORSA FİYATIYLA NETLEŞECEK

Nakit olarak artırılacak nominal sermaye tutarı ve şirketin ulaşacağı yeni sermaye rakamı, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Madde 7.1) kapsamında belirlenecek primli pay satış fiyatının ardından netleşecek ve kamuoyuna duyurulacak.

SASA, sermaye artırımı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapılacağını, onay sürecinin ardından belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanacağını bildirdi. Elde edilecek fonun kullanım alanlarına ilişkin hazırlanan rapor ise Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edildi.

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