Altın fiyatlarında yılın başındaki tarihi zirvenin ardından yaşanan sert hareketler yatırımcıların "Altın daha da düşer mi?" sorusuna odaklanmasına neden olurken, İsviçre merkezli UBS'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, ons altında 4.000 dolar ve altındaki seviyeleri satış sinyali olarak değil, yeni pozisyon oluşturmak için alım fırsatı olarak görüyor. UBS'nin bazı projeksiyonlarında 2027'nin ilk yarısı için 5.000 dolara yakın seviyeler öne çıkıyor.

UBS ALTINDA 4.000 DOLARI İŞARET ETTİ

UBS, altın fiyatlarında yaşanabilecek sert geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından yeni pozisyon oluşturma fırsatı yaratabileceğini değerlendirdi.

Bankaya göre ons altının 4.000 dolar ve altına doğru gerilemesi, değerli metalin uzun vadeli görünümünde yapısal bir bozulma yaşandığı anlamına gelmiyor.

Aksine UBS, söz konusu seviyelerde oluşabilecek fiyatlamaları alım fırsatı olarak değerlendirirken, altına ilişkin orta ve uzun vadeli pozitif görüşünü koruyor.

2027 İÇİN 5.000 DOLARA YAKIN HEDEF

UBS'nin altın tahminlerinde daha uzun vadede yeniden yüksek seviyeler dikkat çekiyor. Bankanın bazı projeksiyonlarında 2027'nin ilk yarısı için ons altında 5.000 dolara yakın seviyeler hedefleniyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde UBS'nin alım fırsatı olarak değerlendirdiği 4.000 dolar seviyesinden 5.000 dolara hareket, ons altında yaklaşık yüzde 25'lik yükseliş anlamına geliyor.

UBS NEDEN ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLİYOR?

Bankanın altındaki pozitif beklentisinin arkasında üç temel faktör bulunuyor. Bunların başında reel faizlerde gerileme beklentisi geliyor.

ABD dolarının zaman içerisinde değer kaybedebileceği beklentisi de değerli metal açısından destekleyici unsurlar arasında gösteriliyor. UBS ayrıca merkez bankaları başta olmak üzere resmi sektörün altın talebinin devam etmesini fiyatları destekleyebilecek bir diğer faktör olarak değerlendiriyor.

ALTIN 5.500 DOLARIN ÜZERİNDEN DÖNMÜŞTÜ

Ons altın 2026'nın başında jeopolitik gerilimler ve güçlü yatırım girişlerinin etkisiyle 5.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.

Rekorun ardından başlayan düzeltmeyle fiyatlar haziran ve temmuz döneminde 4.000 dolar civarını test etti. Bazı ölçümlere göre ons altındaki kayıp tarihi zirveden yüzde 25-30 seviyelerine kadar ulaştı.

Bu hareket, altının son 10 yıldaki en sert çeyreklik kayıplarından biri olarak öne çıktı.

ALTIN YENİDEN 4.400 DOLARA YAKLAŞTI

Temmuz ayında yaklaşık 3.986-4.000 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın daha sonra toparlandı. 13 Ağustos itibarıyla fiyatlar 4.350-4.440 dolar bandında seyretti.

Buna karşın ons altın, yılın başında gördüğü 5.500 doların üzerindeki tarihi zirvesinin halen belirgin şekilde altında bulunuyor.

17 Ağustos 2026 TSİ 10.20 itibarıyla altında güncel rakamlar ise şöyle;

Altın Fiyatları Alış Satış Gram Altın 6.779,30 TL 6.780,13 TL Çeyrek Altın 10.846,52 TL 11.085,33 TL Altın/Ons 4.393,44 dolar 4.394,24 dolar

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK EŞİK

UBS'nin değerlendirmesiyle birlikte 4.000 dolar seviyesi altın yatırımcıları açısından yeniden önemli bir bölge haline geldi.

Bankanın senaryosuna göre fiyatların 4.000 dolar veya altına gerilemesi uzun vadeli yükseliş beklentisinin sona erdiğine işaret etmek yerine daha uygun bir giriş noktası oluşturabilir.

Ancak altının yıl içerisinde zirvesinden yüzde 25-30'a varan bir geri çekilme yaşamış olması fiyatlardaki yüksek oynaklığın devam edebileceğini de gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde 4.000 dolar seviyesinin kalıcı bir taban oluşturup oluşturamayacağı altın piyasasının önemli başlıklarından biri olacak.

UBS'nin 2027 projeksiyonunun gerçekleşmesi halinde ise bugün kritik eşik olarak gösterilen 4.000 dolar bölgesi, altının sonraki yükseliş hareketinde önemli bir dip bölgesi olarak öne çıkabilir.

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