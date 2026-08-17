Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Doların zayıflaması ve ABD'den gelen son ekonomik verilerin Fed'in eylül ayında faiz artıracağı beklentilerini azaltması, değerli metalleri destekledi. Ons altın 4 bin 400 dolar sınırına yaklaşırken, gram altın 6 bin 768 TL'nin, çeyrek altın ise 11 bin TL'nin üzerinde satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda spot altın yüzde 0,4 artışla 4 bin 391 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları geçen hafta iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görürken, yeni haftada da pozitif seyrini korudu.

Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 448 dolar seviyesine çıktı.

Altındaki hareketin arkasında doların zayıflaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin değişen beklentiler bulunuyor. Dolar endeksinin yüzde 0,1 gerilemesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde gerilemesi ve tüketici enflasyonunun sınırlı kalması, Fed'in eylül ayında faiz artıracağı yönündeki beklentilerin zayıflamasına neden oldu.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 30 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir ay önce yüzde 47 seviyesindeydi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, zayıf enflasyon verilerinin doları baskı altında tuttuğunu ve altının 4 bin 400 dolar seviyesine doğru ilerlemesine alan açtığını belirtti. Waterer'a göre altının 4 bin 500 doların üzerinde kalıcı bir hareket gösterebilmesi için dolarda daha fazla değer kaybı veya enerji fiyatlarında daha belirgin bir gerileme gerekebilir.

17 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada saat 06.55-07.10 itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.767,36 TL - Satış 6.768,28 TL

Çeyrek altın: Alış 10.827,77 TL - Satış 11.066,14 TL

Yarım altın: Alış 21.590,24 TL - Satış 22.134,41 TL

Tam altın: Alış 43.558,00 TL - Satış 43.987,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.311,08 TL - Satış 44.129,19 TL

Ata altın: Alış 44.029,76 TL - Satış 45.148,45 TL

Ons altın: Alış 4.378,34 dolar - Satış 4.379,33 dolar

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Altın yatırımcılarının bu hafta yakından izleyeceği gelişmelerden biri Fed'in temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. Çarşamba günü yayımlanacak tutanaklarda, politika yapıcıların faiz görünümüne ilişkin değerlendirmeleri aranacak.

Jeopolitik gelişmeler de altın fiyatları açısından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla Kahire'de bir araya gelirken, Gazze'deki gelişmeler güvenli liman talebi açısından piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.