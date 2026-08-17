Borsa İstanbul'da 10-14 Ağustos işlem haftasında hisse bazlı para giriş ve çıkışlarında dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Haftanın en yüksek para girişi 4,57 milyar TL ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) hissesinde gerçekleşirken, TÜPRAŞ, ASELSAN ve Astor Enerji de 1 milyar TL'nin üzerinde aktif farkla öne çıktı. Para çıkışında ise 5,99 milyar TL ile Peker GYO (PEKGY) listenin ilk sırasında yer aldı.

EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN 10 HİSSE

10-14 Ağustos haftasında en yüksek pozitif aktif fark kaydedilen hisseler şöyle;

DSTKF: +4.570.100.000 TL

TUPRS: +2.060.280.000 TL

ASELS: +1.583.665.000 TL

ASTOR: +1.145.059.000 TL

KCHOL: +968.085.000 TL

GEDIK: +864.020.000 TL

THYAO: +825.747.000 TL

ISCTR: +744.260.000 TL

AKBNK: +600.739.000 TL

BTCIM: +570.121.000 TL

Listede sanayi ve enerji şirketlerinin yanı sıra holding, banka, havacılık ve aracı kurum hisselerinin de yer alması dikkat çekti.

DSTKF'DE 4,5 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA GİRİŞİ

Haftanın en dikkat çekici rakamı DSTKF'de görüldü. Hissede 4,57 milyar TL'lik pozitif aktif fark oluşurken, ikinci sıradaki TÜPRAŞ ile arasındaki fark 2,5 milyar TL'yi aştı.

İlk dört sırada bulunan DSTKF, TUPRS, ASELS ve ASTOR'da pozitif aktif farkın tamamı 1 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti.

PARA ÇIKIŞINDA PEKGY İLK SIRADA

Haftalık verilerde para çıkışının yoğunlaştığı hisseler de belli oldu. Peker GYO'da 5 milyar 998 milyon TL'lik negatif aktif fark gerçekleşerek listedeki en yüksek rakam kaydedildi.

PEKGY'yi 2 milyar 462 milyon TL ile PASEU ve 2 milyar 270 milyon TL ile IEYHO takip etti.

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN 10 HİSSE

PEKGY: -5.998.551.000 TL

PASEU: -2.462.173.000 TL

IEYHO: -2.270.576.000 TL

EKDMR: -1.442.633.000 TL

KUYAS: -1.297.894.000 TL

TERA: -1.242.869.000 TL

TEHOL: -1.217.553.000 TL

NETCD: -1.078.229.000 TL

BIMAS: -990.033.000 TL

EREGL: -959.423.000 TL

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