Borsa İstanbul'da haftanın en fazla para girişi ve çıkışı olan hisseleri belli oldu. DSTKF 4,57 milyar TL ile para girişinde ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da 10-14 Ağustos işlem haftasında hisse bazlı para giriş ve çıkışlarında dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Haftanın en yüksek para girişi 4,57 milyar TL ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) hissesinde gerçekleşirken, TÜPRAŞ, ASELSAN ve Astor Enerji de 1 milyar TL'nin üzerinde aktif farkla öne çıktı. Para çıkışında ise 5,99 milyar TL ile Peker GYO (PEKGY) listenin ilk sırasında yer aldı.
EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN 10 HİSSE
10-14 Ağustos haftasında en yüksek pozitif aktif fark kaydedilen hisseler şöyle;
DSTKF: +4.570.100.000 TL
TUPRS: +2.060.280.000 TL
ASELS: +1.583.665.000 TL
ASTOR: +1.145.059.000 TL
KCHOL: +968.085.000 TL
GEDIK: +864.020.000 TL
THYAO: +825.747.000 TL
ISCTR: +744.260.000 TL
AKBNK: +600.739.000 TL
BTCIM: +570.121.000 TL
Listede sanayi ve enerji şirketlerinin yanı sıra holding, banka, havacılık ve aracı kurum hisselerinin de yer alması dikkat çekti.
DSTKF'DE 4,5 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA GİRİŞİ
Haftanın en dikkat çekici rakamı DSTKF'de görüldü. Hissede 4,57 milyar TL'lik pozitif aktif fark oluşurken, ikinci sıradaki TÜPRAŞ ile arasındaki fark 2,5 milyar TL'yi aştı.
İlk dört sırada bulunan DSTKF, TUPRS, ASELS ve ASTOR'da pozitif aktif farkın tamamı 1 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti.
PARA ÇIKIŞINDA PEKGY İLK SIRADA
Haftalık verilerde para çıkışının yoğunlaştığı hisseler de belli oldu. Peker GYO'da 5 milyar 998 milyon TL'lik negatif aktif fark gerçekleşerek listedeki en yüksek rakam kaydedildi.
PEKGY'yi 2 milyar 462 milyon TL ile PASEU ve 2 milyar 270 milyon TL ile IEYHO takip etti.
EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN 10 HİSSE
PEKGY: -5.998.551.000 TL
PASEU: -2.462.173.000 TL
IEYHO: -2.270.576.000 TL
EKDMR: -1.442.633.000 TL
KUYAS: -1.297.894.000 TL
TERA: -1.242.869.000 TL
TEHOL: -1.217.553.000 TL
NETCD: -1.078.229.000 TL
BIMAS: -990.033.000 TL
EREGL: -959.423.000 TL
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