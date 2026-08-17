Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN), 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin yılın ilk yarısında satışları yüzde 67 artarak 6,57 milyar TL'ye ulaşırken, net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 57,7 milyon TL oldu. İkinci çeyrek özelinde ise şirket 52,8 milyon TL kar elde etti.

AKHAN'IN 6 AYLIK KARI 57,7 MİLYON TL OLDU

Akhan Un, 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemini 57 milyon 695 bin 862 TL net dönem karıyla tamamladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 137 milyon 784 bin 864 TL net kar açıklamıştı.

Böylece AKHAN'ın 6 aylık net karı yıllık bazda yüzde 58 geriledi. Şirketin yalnızca ikinci çeyrekte elde ettiği net kar ise 52 milyon 774 bin 615 TL olarak gerçekleşti.

SATIŞLARDA YÜZDE 67'LİK BÜYÜME

Net kardaki gerilemeye karşılık şirketin satışlarında güçlü artış görüldü. AKHAN'ın 2025'in ilk yarısında 3 milyar 932 milyon 624 bin TL olan satışları, 2026'nın aynı döneminde 6 milyar 567 milyon 860 bin TL'ye çıktı.

Böylece şirketin 6 aylık hasılatındaki yıllık artış yüzde 67 olarak gerçekleşti.

FAVÖK 627 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

AKHAN'ın operasyonel göstergelerinde de artış kaydedildi. Şirketin FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemindeki 444 milyon 450 bin TL'den 627 milyon 238 bin TL'ye yükseldi. Bu rakam FAVÖK'te yaklaşık yüzde 41'lik artışa işaret etti.

Esas faaliyet karı ise 453 milyon 375 bin TL'den 461 milyon 651 bin TL'ye çıkarak geçen yılın aynı döneminin sınırlı üzerinde gerçekleşti.

Böylece şirketin satışları ve FAVÖK'ü güçlü artış gösterirken, söz konusu büyüme aynı ölçüde net kara yansımadı.

AKHAN'IN VARLIKLARI 12,7 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Bilanço tarafında şirketin toplam varlıkları 2025 sonundaki 10 milyar 813 milyon TL seviyesinden 30 Haziran 2026 itibarıyla 12 milyar 717 milyon TL'ye yükseldi.

Toplam borçlar aynı dönemde 6 milyar 309 milyon TL'den 6 milyar 904 milyon TL'ye çıkarken, özkaynaklar 5 milyar 686 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin özkaynaklarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artış kaydedildi.

AKHAN'IN PİYASA DEĞERİ 11,61 MİLYAR TL

Açıklanan veriler itibarıyla AKHAN'ın piyasa değeri 11,61 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 111,55, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 2,04 seviyesinde hesaplanıyor.