Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE), yurt içinde yerleşik bir müşteriden 318,75 milyon TL tutarında yeni sipariş aldığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre sipariş, enerji nakil hattı bağlantı elemanlarını kapsıyor.

ŞA-RA ENERJİ'YE 318,75 MİLYON TL'LİK SİPARİŞ

SARAE'nin aldığı siparişlerin toplam bedeli 318 milyon 750 bin 700 TL olarak açıklandı. Şirket, söz konusu tutarın yaklaşık 6 milyon 670 bin dolara karşılık geldiğini bildirdi.

Sipariş kapsamında enerji nakil hattı bağlantı elemanlarının üretim ve teslimatı gerçekleştirilecek.

TESLİMATLAR 2026'DA TAMAMLANACAK

Şirketin açıklamasına göre siparişlere konu teslimatların 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Böylece Şa-Ra Enerji, enerji nakil hatlarına yönelik yeni siparişini iş portföyüne eklemiş oldu.